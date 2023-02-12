隋棠噪音擾民風波　知名律師揭名人私下嘴面：誰是大鯨魚，很難講

隋棠近日被樓下鄰居檢舉，稱她放任家人多次在就寢時間於家中奔跑、製造噪音，更稱「小蝦米對抗大鯨魚」形容雙方處境。對此，名律師林智群就感慨表示，雖然外界都認為藝人光鮮亮麗、擁有不少媒體資源，但其實名人即使不在鏡頭前，私下也得兢兢業業，更稱公眾人物其實並非「大鯨魚」，而是「大蝦米」，意外引起熱議。



隋棠噪音擾民風波近日鬧得得沸沸揚揚，而自稱當初賣房給隋棠的房仲就認為，對於隋棠是否為惡鄰居一事，任何人都不改妄下定論，但就房仲與隋棠交接看房、買房等事宜的幾次見面，他也證實隋棠非常有禮貌，「隋棠並沒有因為我是要賺她錢的底層房仲，而對我有任何頤指氣使或高傲的態度；相反的，她可能還怕我到處講她壞話，所以不時都會對我微點頭加微笑，甚至帶看時，租客蔡小姐要求合照，隋棠也是展現親和力、大器說OK。」

經常針對時事發表看法的知名律師林智群就表示，雖然公眾人物享有媒體、鎂光燈跟聲量，但其實公眾人物十分脆弱，「你以為他們是大鯨魚，其實他們是大蝦米」。（FB@林智群）

同場加映：有旋轉樓梯同空中花園！點圖放大看隋棠豪宅內部超豪華裝潢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

對此，經常針對時事發表看法的知名律師林智群就表示，雖然公眾人物享有媒體、鎂光燈跟聲量，但其實公眾人物十分脆弱，「你以為他們是大鯨魚，其實他們是大蝦米」，不僅需要在鏡頭前保持優質形象，就連日常生活也得兢兢業業，即使被民眾或工作人員要求拍照，也不好強硬拒絕，就算疲倦也不能表現出來，如果拒絕或講話大聲了些，還恐會被冠上「難搞、大牌」的名頭，「網路時代，你怎麼知道人家會怎麼黑你？誰是大鯨魚，很難講，你越有名，就越脆弱。」

【圖輯】點圖放大看更多隋棠IG靚相▼▼▼

+ 30

延伸閱讀：

森田喊話營業額上看18億！ 王思佳洩漏樓上「惡鄰」真相

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】