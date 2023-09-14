《人選之人》賴佩霞參選台灣副總統　曾為隋棠撮合良緣成婆媳

參選2024台灣總統的鴻海創辦人郭台銘，今（14）日上午開記者會，宣布由藝人賴佩霞擔任副手。賴佩霞身分多元，身兼作家、歌手、演員等，她還是女星隋棠的奶奶。



今年60歲的賴佩霞，現為雜誌發行人、作家、心靈講師，她在2020年6月取得暨南大學法學博士。賴佩霞16歲起在餐廳自彈自唱表演，18歲正式成為歌手出道，1984年發行個人首張專輯。之後她轉型成為心靈講師，也曾擔任女性雜誌發行人、出版自傳成為作家等，期間也出演不少電視劇和電影。

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賴佩霞的前夫叫做呂向榮，2人在1988年結婚，育有2女，長女謝沛恩、次女謝沛庭。離婚後賴佩霞取得2個女兒監護權，與現任丈夫謝志鴻再婚，其女兒也因此改姓謝。謝志鴻的兒子Tony，因此成為賴佩霞的繼子，也是藝人隋棠的奶奶。

賴佩霞雖然是台灣歌手出身，但是她在電影和戲劇上也時常有演出，過去曾參與《預支未來》、《人選之人——造浪者》等電視劇，也演出過《揭大歡喜》、《只要一分鐘》等電影。

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其中，賴佩霞最新戲劇作品是《人選之人——造浪者》，她在裡面飾演公平正義黨的台灣總統候選人林月真，以俐落短髮現身的她，不但給人幹練的感覺且充滿知性美，也把「林月真」身為女性候選人細心、真摯，並且將其溫暖關懷各族群的性格完美詮釋。不少觀眾被她的演技打動，還有人敲碗要她在現實生活中能出來參選，沒想到真的成為郭台銘的副手人選。今（14）日下午2點，電視金鐘獎將公布第58屆入圍名單，其中各界也看好，賴佩霞有望憑著《人選之人——造浪者》「林月真」一角，入圍女配角獎的熱門人選。

賴佩霞過去曾接受過台媒《中天電視》專訪，當初就是因為她的牽線，撮合繼子Tony和隋棠這段姻緣而成為一家人。賴佩霞說，她第一次看到隋棠照片時，就覺得這個女生非常漂亮，而且名字取得真好，直說第一眼看到隋棠就覺得兩人很有緣。

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賴佩霞提到，她和隋棠的結緣是在偶像劇《徵婚啟事》，當時見面後她問對方「有沒有男朋友？」隋棠說，「沒有啦！」接著賴佩霞就說，「我們家兒子不錯」，隋棠聽了就一直笑。

賴佩霞說，就在她演出舞台劇某天，正好那段期間Tony回台北，但只待了3、4天，結果趁這時候讓兩人認識，結果分隔兩地的他們，開始透過通訊軟體聯絡聊天，沒想到就聊出火花，兩人就感情升溫，2015年結婚了，並且生下2子1女。

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