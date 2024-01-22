宣萱新劇《誰殺了她》曬演技　一場戲喊到眼睛下方微血管爆裂

驚悚懸疑劇《誰殺了她》由李銘順、宣萱、温昇豪、徐彬、黃暄婷等人主演，描述一宗女高中生命案，讓完美家庭頓時破裂，父親李銘順為保名聲毀滅證據，母親宣萱認為家人就是她的所有，女兒過世後為引出兇手不惜以身試法。



18日該劇在新加坡舉辦有映會，主要演員李銘順、宣萱、温昇豪、張值豪、徐彬等都出席，這部劇中宣萱和李銘順扮演怨偶夫妻，宣萱直言這是她入行多年以來最困難的戲。

製作人也表示從開始宣萱就是他們心中的第一人選，也是唯一人選，因為她比較少演這種黑暗的角色，而且年紀符合，一定能駕馭這個不一樣的角色。宣萱笑說當答應接這部劇後，一開始會擔心自己的國語，「疫情期間有一陣子沒有說國語，現在突然要說這麼多，自己都會很擔心」。

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她透漏劇本原本的角色設定是新加坡人，但她覺得觀眾一聽自己的口音會覺得不舒服，後來她和製作組討論，角色改成是從香港嫁過來的人。而這次角色情緒起伏很大，在拍攝期間他都拒絕和朋友見面，因為要完全投入媽媽的角色中，她印象最深的就一場戲就是看見女兒的屍體，這場戲讓宣萱哭到眼睛下方微血管爆裂，「我覺得這是我演過的戲中最困難的」。

而金鐘影帝李銘順多年未拍攝新加坡本地的製作，他表示很喜歡這次合作的演員，「其實我對宣萱不陌生，看了很多她的戲劇演出，很欣賞她。還有昇豪，我覺得很久沒有這種跨地區合作的機會，因此我特別很珍惜」。

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李銘順覺得現場拍攝氛圍並不屬於輕鬆類型，因此演員在現場相較安靜不多話，但感情仍然非常融洽，也不會去打擾到彼此的情緒。李銘順飾演的孫艾倫，無意中成為觀看女兒直播脫衣的觀眾之一，李銘順表示他相信所有人都認為不應該，這次每個角色都有自身的魅力，這個魅力不是美滿的魅力，而是有些邪惡、黑暗和奇怪的。

外界可能還不知神温昇豪、李銘順兩人已有多年的好交情，更是常常一起吃飯、一起打高爾夫的球友，但讓人驚訝的是《誰殺了她》居然是這兩人第一次正式一起合作的作品，李銘順也說《誰殺了她》的卡司組合非常特別，這麼多年下來兩人只有在一場戲中曾經短暫同時出現過，這次終於對上了，温昇豪笑說：「是你搶了我的工作，我今天要來新加坡告狀！」，現場眾人聽到後大笑，問温昇豪：「難道你本來也打算要去做工（演做工的人）嗎？」

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