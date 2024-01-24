網傳深圳90年代「工廠廠花」靚相　相中人真身其實係呢3個女星

微博上昨（22）日一張韓國人氣女團New Jeans中三名成員的合照登上熱搜。原因為一名網友以此張圖寫下，「上世紀90年代，深圳三名富士康電子廠女工頭合影。」眼尖的粉絲氣憤地指出，該圖被調色裁切過，並附上被裁掉的部分。



微博網友「Google一下下」曬出一張截圖，在某社交平台上一位名叫「史言古今」的網友，上傳一張色系復古的照片，圖中三名女子被網友指出是New Jeans成員中的Hyein、Haerin、Danielle。

【圖輯】點圖放大看更多New Jeans靚相👇👇👇

+ 10

「史言古今」在文案中寫道，「上世紀90年代，深圳三名富士康電子廠女工頭合影，顏值絲毫不遜色現在的小花。從照片中我們可以看到，這三名女工長相清麗，面容姣好。而且著裝非常前衛，放到現在也絲毫不過時。更難能可貴的是，那個時期的女孩沒有濃妝豔抹，全都是自然美。如果放到現在，這三名女工憑藉長相就能成為百萬網紅，然後直播帶貨，走向人生巔峰。」

不過目前原貼文已刪除，相關照片在微博上引起熱議，不少粉絲崩潰，「90年代好大的膽子，08年的童工都敢招」、「真的離譜哈哈哈一張圖全靠編」、「上世紀九十年代？可能人家爸媽都還沒認識呢」、「我真的快瘋，這文也能寫出來」、「離譜到一個牛逼」。

【相關圖輯】2023回顧｜TikTok全球最受歡迎Kpop藝人TOP 5 LE SSERAFIM排第4（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

據悉，New Jeans為2022年7月22日在韓國出道的女子組合，由Minji、Haerin、Hyein、Hanni、Danielle五位成員所組成，平均年齡不到18歲。出道短短一年多，推出過不少熱門歌曲，為目前韓國人氣女團之一。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】