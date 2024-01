韓團EPEX成新人銷量王震撼K-pop界　宣佈來港開唱大派福利

韓國男團EPEX即將在3月9日在香港KITEC MUSIC ZONE舉辦EPEX 2ND CONCERT 《So We are not Anxious》 in HONG KONG演唱會。由於這是他們第一次來到香港開唱,主辦單位亦特別準備了擊掌環節、團體合照、觀看彩排等豐富福利,希望為ZENITH(EPEX粉絲名稱)們帶來一場震撼的表演和引人入勝的美好晚上。

EPEX即將在港舉行首個演唱會。

由WISH, KEUM, MU, A-MIN, BAEKSEUNG, AYDEN, YEWANG和JEFF組成的8人K-pop組合EPEX,2021年推出出道的主打歌《Lock Down》大獲好評,並取下同年Seoul Music Awards、Hanteo Music Awards、第29屆韓國文化演藝大賞新人獎。2022年更獲得第31屆High1首爾歌謠大賞新人獎、Asia Model Festival新星獎等,實力備受肯定。

而第二張迷你專輯《BIPOLAR Pt.2 : 사랑의 서》(Prelude of Love)更比出道專輯獲得兩倍銷量,成為同年韓國出道新人組合中的最高銷量專輯,成績驕人!因而接著在2022年舉行了首爾、東京、曼谷、台北等多站的粉絲見面會和演唱會,備受矚目,2024年終於來到香港,令期待已久的港澳地區歌迷,可以跟EPEX作近距離接觸!

EPEX曾奪得多個獎項肯定。

而EPEX為了到來支持的觀眾更會送上豐富福利,包括人人有份的全場擊掌環節、共250個名額的觀看彩排,還有可跟8位成員留下最美一刻的團體合照、200張的親筆簽名海報,更有EPEX在演出當天才特地拍攝的親筆簽名寶麗來,保證獨一無二!而EPEX亦表示對首次在香港舉行演唱會感到非常興奮,並期待與ZENITH分享這個難以忘懷的晚上。