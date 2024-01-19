泫雅龍俊亨戀情曝光？二人IG齊PO甜蜜照疑認愛 事出突然粉絲嚇傻
撰文：聯合新聞網
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「南韓小野馬」泫雅2022年11月底與論及婚嫁的歌手Dawn（金曉鐘）分手，昨（18）晚間她突然在IG曬出一張和HIGHLIGHT前成員龍俊亨的牽手照，並發出情侶愛心表情符號，疑似認愛。
泫雅身材火辣、舞感極佳，多首舞曲都是經典，更有「小野馬」之稱，她先前和Dawn宣布分手，許多粉絲感到惋惜，畢竟2人當初是同公司師姐弟，因認愛被公司開除，分手後2人一度傳出復合，但始終未經證實。
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泫雅如今曬出跟龍俊亨的甜蜜牽手照，龍俊亨也同步po照，讓大批粉絲嚇傻，紛紛留言「吓」、「What」，不過也有許多人獻上祝福。
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