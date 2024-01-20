APINK鄭恩地「遭私生飯跟蹤」　長期傳訊息騷擾：讓我當你伴侶

偶像藝人受私生飯騷擾，日前Red Velvet瑟琪就傳出遭人跟到家門口，恐怖行徑引人關切。



而APINK恩地過往也飽受私生飯跟蹤所擾，而跟蹤犯遭逮被判刑，結果於18日出爐。

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綜合韓媒報導，恩地長期受一名50多歲女子的跟蹤，甚至傳送「讓我當你伴侶」等讓人不適的言論。

據報，女子曾騎車跟蹤恩地從KBS大樓一直跟到位於江南的髮廊，或是在恩地住處潛伏，即便她遭警方逮捕，向經紀公司承諾不會再犯，卻仍一犯再犯，不斷傳送騷擾訊息，惹得公司於2021年8月正式提告。

結果於18日出爐，女子遭判處有期徒刑一年，緩刑2年，10萬罰金且需保護管束，還有120小時社會服務。

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