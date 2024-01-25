傳汪小菲每月畀100萬台幣贍養費 大S稱金額被惡意誇大：並未收取
撰文：TVBS新聞網
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大S（徐熙媛）與汪小菲離婚後，風波不斷，汪小菲曾在網路上公開2人的離婚協議書，卻沒有隱匿大S的帳號、住家地址等私人訊息，遭提告違反《個人資料保護法》，全案經台北地檢署偵查終結後，昨（24）日起訴汪小菲。對此，大S也透過工作室回應了。
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汪小菲先前貼出調解書涉個資法，據悉雙方離婚調解時的約定為汪小菲每個月須給付扶養費100萬元（台幣），直至2038年3月為止。對此，大S透過工作室回應：「熙媛選擇以法律來保護家人及維權，是因嚴正拒絕有心人士操控輿論。關於部分惡意誇大的金額，熙媛並未收取，請勿以訛傳訛，以身試法。現今文明社會，我們拒絕網爆！拒絕霸凌！」
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