傳汪小菲每月畀100萬台幣贍養費　大S稱金額被惡意誇大：並未收取

大S（徐熙媛）與汪小菲離婚後，風波不斷，汪小菲曾在網路上公開2人的離婚協議書，卻沒有隱匿大S的帳號、住家地址等私人訊息，遭提告違反《個人資料保護法》，全案經台北地檢署偵查終結後，昨（24）日起訴汪小菲。對此，大S也透過工作室回應了。



【圖輯】點圖放大重溫汪小菲當年疑似偷食的照片👇👇👇

+ 11

汪小菲先前貼出調解書涉個資法，據悉雙方離婚調解時的約定為汪小菲每個月須給付扶養費100萬元（台幣），直至2038年3月為止。對此，大S透過工作室回應：「熙媛選擇以法律來保護家人及維權，是因嚴正拒絕有心人士操控輿論。關於部分惡意誇大的金額，熙媛並未收取，請勿以訛傳訛，以身試法。現今文明社會，我們拒絕網爆！拒絕霸凌！」

【相關圖輯】大S重婚？中國知名律師發千字文解畫 鬧爆汪小菲：出軌的人是你（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【相關圖輯】大S具俊曄｜具俊曄當年因禁愛令不認愛 大S委屈落淚畫面搞喊網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

寒流才來3天超過百人OHCA 醫示警：出現「3症狀」快就醫

【本文獲「TVBS」授權轉載。】