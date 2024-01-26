男星「命根子斷了」揭下半身現況 遇寒流就痛：像刺進去骨頭的痛
撰文：TVBS新聞網
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金曲歌后張秀卿昨（25）日領軍同門師弟妹陳淑萍、林琇琪與葉諾帆逛年貨大街迎金龍，其中唯一的男生葉諾帆大學時慘遭貨櫃車輾過，不僅骨盆破裂、脊椎受傷，醫生還說「命根子斷了」，未來可能失去生育能力，他受訪時提到近況，表示目前身體狀況還OK，至於「小諾帆」的使用狀況，他也害羞回答了。
葉諾帆日前推出新專輯《笑紅塵》，提到過去的重大車禍，他坦言雖然恢復不錯，但還是會有後遺症，像是這幾天寒流來，他就痛到不行，「那天最低溫的寒流，一走出家門，大腿就開始劇烈痛，很像刺進去骨頭的痛，突然痛了一下，我直接嚇到」，他透露因為髖關節之前拍戲摔斷過，現在定期都會回診，醫生也會固定開止痛藥，但只有痛才會吃。
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現在葉諾帆透過醫生建議在家復健，因為不適合做重訓，靠著走樓梯慢慢恢復腳力，而張秀卿聽到命根子斷掉，整個瞪大雙眼，葉諾帆趕緊解釋：「裡面的神經斷掉，後來有接回來。」他表示因為當時光開骨盆，醫生就花了一天多的時間，怕他大量失血，趕緊縫合，2年後才去把斷掉的神經接回來，被問到目前使用狀況？他害羞的說：「目前使用正常，工廠如期運作。」雖然可能在使用跟姿勢上會有所限制，但還是足夠使用。
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