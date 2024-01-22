熊熊卓毓彤9月孕肚突然消失引擔憂　她急發文澄清：女兒下月退房

37歲女星熊熊（卓毓彤）2023年閃婚7年前舊愛，隨後宣布懷孕喜訊；不過，她日前接下產前最後1場尾牙主持，並以下半身透視的火辣造型登台，正面看上去幾乎和過往差不多，讓許多人以為「肚子不見了」，她也因此曬出挺著9月巨肚的美照，並透露下個月女兒準備退房啦！



熊熊20日在IG分享最新的孕肚照，只見她只穿著黑色內衣褲，露出裸膚手臂、肩膀及雙腿，最搶眼的莫過於渾圓又巨大的孕肚，她一邊雙手捧著肚子，一邊擺出俏皮手勢，沒想到，下秒竟忘記目前懷孕幾個月，她也對著鏡頭外的人笑喊：「咦？我現在是八個月還九個月」，自嘲記憶力明顯下降，她同時也透露下個月即將生產，打趣表示：「女兒即將退房」。

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而熊熊突然秀出孕肚的原因，是她前1天剛結束產前最後1場尾牙活動，她當時以喜氣的大紅色禮服現身，長裙在腰間兩側挖空、下班身則以半透薄紗搭配，隱約露出她纖細雙腿，拉長視覺比例，正面根本看不出是孕婦；由於衣服藏肚效果太好，引來不少人關心：「擔心妹妹還好嗎？」

對此，熊熊自嘲道「放心～她住得很安穩，只是有個記憶錯亂的媽咪而已」；不少粉絲表示：「合理的」、「媽咪必經之路哈哈」，也有許多網友將目光放在熊熊的肚皮上，紛紛直呼：「好辣的媽咪！祝順產」、「好大的寶寶一定很健康」、「真漂亮的媽咪」、「懷孕笑起來的樣子好美」。

事實上，熊熊擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，憑藉率真、敢言談吐風格廣受各大節目喜愛，同時橫跨主持及戲劇領域表現亮眼，而感情狀況也是各界關注的焦點，她去年7月宣布嫁給大5歲的男友mars，隨後驚喜宣布已懷孕5個月，喜事連連讓各界送上祝福。

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