39歲女星昔日被嘲「胸部小」三度隆乳　曾變石頭奶：硬掉變成一塊

台灣「資生堂千金」李宓去年6月剖腹產下小女兒，已經有3個小孩的她，年底還去三度隆乳，現在已經有G罩杯，身材相當火辣，還曬出只穿胸罩的照片，不過除了身材好外，她也是台灣演藝圈的學霸代表，畢業於北一女、台大戲劇系，老公也是台大畢業。



她先前受訪時就有提到，從小媽媽要求成績，每個科目都要滿分才不會被打，還因為課業壓力罹患厭食症，她日前還出席高中同學會，開心透露：「一眨眼就已經畢業20幾年了，大家大部分都已經生好多小孩了，各有各的職業，各有各的成就，都很懷念當初三年的緣分。」

【圖輯】點圖放大看更多李宓靚相👇👇👇

+ 15

李宓動了隆乳手術後，她自豪透露目前胸部是價值120萬台幣的超高級豪華G罩杯，「問心無愧得到『美胸皇后』的稱號了吧！」會讓她走上隆乳這條路，因為求學時曾當模特兒打工，因為太瘦變平胸，當時A罩杯的她走內衣秀，遭秀導大罵：「胸部這麼小還來走秀！」讓她自卑不已，決定進行隆乳手術。

【相關圖輯】2023年各國胸部尺寸大調查 中國平均胸圍AA-A 最大的在哪一國？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

她說當時隆乳技術尚未進步，只能裝鹽水袋，且術後醫師沒有提醒她要好好按摩及保養，導致她的胸部變成石頭奶，「整個硬掉變成一塊，也沒辦法集中」，拍性感雜誌時視覺效果相當奇怪，硬到造型師無法幫忙擠出事業線。後來李宓重新進行隆乳手術，恰巧當時已開放矽膠材質，她找了另一位醫生重做，胸型才變得比較正常。

事實上，李宓除了是歌手身分，去年也砸千萬在西門町開「秘密基地劇光燈」西門旗艦館，目前希望將事業以戲劇發展為主，才剛生完的她，還放話跟老公還想再拚一胎龍寶寶，「下一胎是男生的話就再生一胎女生」。

延伸閱讀：

高雄5死命案！28歲夫妻「帶3幼子輕生」 最小才3歲

【本文獲「TVBS」授權轉載。】