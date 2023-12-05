向佐愛妻郭碧婷突然暴肥　婆媳同場意外撞樣　網民：越來越像向太

女星郭碧婷嫁給香港娛樂富二代向佐，夫妻倆挺過婚變危機，一家團聚在大陸生活，老公現在轉戰直播帶貨市場。而她近日和奶奶向太（陳嵐）一起出席時尚活動，影片曝光令網友驚呼：「胖了！越來越像向太了！」她也再度成為微博熱搜熱門人物。



郭碧婷出席三亞國際時裝周的VERA WANG HAUTE（婚紗設計師王薇薇）首度在大陸的時裝秀。她身穿黑色禮服大露香肩，讓奶奶挽著她的手臂進場，合照時鎂光燈四起，隨著影片曝光，她的身材豐腴一整圈，肌膚依舊細緻白皙，仍然留著一頭長髮，網友覺得婆媳二人長得越來越像，「郭碧婷感覺圓潤了好多」、「她倆真的要成母女了」、「郭碧婷不會又懷了吧？」、「太像太像了」、「好看呀！微胖，越來越有福氣了」、「越來越富態」，另一派網友認為，她已經許久沒有接戲，身材管理自由，更有人說「美女就是美女，胖了也美 ​」。

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現年39歲的郭碧婷在電影《小時代》飾演「南湘」走紅，與向佐因合作戀愛實境節目相戀結婚。她婚後陸續生下一對兒女，且深受夫家向華強、陳嵐疼愛，老爺奶奶在信義區砸6億台幣買下豪宅「琢白」送給兒女在台灣居住，二寶兒子周歲宴時，老爺當眾宣佈以後珠寶都要留給孫子與媳婦，跳過親生兒子向佐，足見她十分受到老爺奶奶的疼惜。

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