Lizzo涉性騷擾兼欺凌肥胖舞者　要求工作人員以香蕉玩弄脫衣舞孃

曾獲多座格林美獎殊榮的美國歌手Lizzo在本月1日被自己團隊的三名舞者在洛杉磯高等法院指控。她們控訴Lizzo在巡迴期間不斷對她們性騷擾、欺凌肥胖舞者,指控工作環境惡劣「瀰漫性的氛圍」。



35歲的Lizzo自從2019年推出單曲〈Truth Hurts〉統治各大榜單後,她不斷推出表達正面和自愛的歌曲,也推出主打大尺碼的個人塑身內衣品牌,在網路享有高人氣。她今年更以歌曲〈About Damn Time〉贏得格林美獎的年度製作。不斷告訴大家毋需在意他人眼光只要做自己的Lizzo,本月1日傳出遭自家員工提告性騷擾和用體重來進行人身攻擊。

《紐約時報》報導,曾為Lizzo表演的三位舞者,她們日前在法院控訴Lizzo(本名Melissa Jefferson)和舞團隊長Shirlene Quigley營造了惡劣的工作環境,原告更表示她們暴露在瀰漫「性氛圍」的環境裡,當中包含性騷擾、宗教迷思騷擾、主打自愛的Lizzo甚至用體重羞辱舞者們;原告指出Shirlene Quigley常以傳教爲由,不斷用貞潔迷思騷擾他們。而Lizzo則是被指控巡演期間曾在阿姆斯特丹的夜店,不斷邀請工作人員們去觸摸全裸的脫衣舞女,更要求他們用假陽具和香蕉玩弄脫衣舞孃。原告坦言她們害怕若是拒絕會被不利,只能「妥協」去摸脫衣舞女的胸部,儘管她們一再表示不願意這麼做。

Lizzo和她的製作公司對指控未立刻作出回應,當中兩名原告Arianna Davis和Crystal Williams在2021年獲邀參加Lizzo的巡迴演出,當時他們參加了由Lizzo主導,要給「大女孩」機會的亞馬遜真人騷《Watch Out for the Big Grrrls》。兩位後來在今年春天被解僱;提出指控的另名舞者Noelle Rodriguez則是因為在Lizzo的MV中伴舞後被相中,她在兩人被炒後也辭職。

Lizzo出道以來經常被外界批評和揶揄她的身材過於肥胖、她也多次公開喊話健康並不只是由外表來決定。而這次指控內容有部分也打臉了大力倡導身體自主權的Lizzo;原告律師說:「Lizzo和她的團隊私下對待員工的方式似乎與Lizzo公開倡導的一切背道而馳。」、「 私底下,Lizzo不僅以體重羞辱舞者們,更不斷貶低他們。」、「Lizzo不斷對患有暴食症的Arianna Davis指指點點,讓她覺得自己必須解釋自己的體重問題,還得透露個人私生活,才得以保住工作。」

加州大學柏克拉分校法學院的助理教授在《紐約時報》的採訪中表示,「超出法律保護範圍的指控可能會打擊Lizzo的形象,促使她不得不達成和解。」「娛樂業是非傳統產業,要證明工作環境惡劣相當困難,原告的律師可能也希望和解。」「就業歧視的案子在法庭上,通常原告並不會獲得太多優勢。」

