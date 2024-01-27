謝忻爆女星故意不穿安全褲「要給人看」 惹網民熱議：很懂男觀眾
撰文：聯合新聞網
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謝忻最近在社群分享錄製綜藝節目的生死鬥，透露某次在節目中玩大風吹遊戲，一位女星玩得太認真，四腳朝天摔倒在地，她當時跟對方說不需要這麼認真，不然安全褲會被看見，對方回說「我沒穿安全褲」，接下來竟直說：「我就是要給人家看啊，不然哪有鏡頭。」
她這一說引來網友留言「很懂男觀眾」，謝忻也坦言「的確，但是如果你打草莓的話也是可以多少符合觀眾的期待」，而有網民直批「無恥大方無下限」，謝忻表示「你的想法是這樣沒有錯，可以如果換個角度想，她講得的也有道理呀。」
她接著還爆料對好的內容被「接很多尾牙」的女星搶走，表示節目都有Rundown（流程），特別是談話性節目，來賓的說話順序也都經過排序，以避免冷場、搶拍，或是把別人的故事說走的狀況。而她最大地雷就是已經對好的故事被人「整盤端走」，直言：「要有個限度吧。每個段落妳都要搶？每個故事妳都扯？煩死了！」
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網友好奇這位愛搶故事的藝人是誰？謝忻回應「不好說」，但透露對方「在線上接很多尾牙」，並稱她覺得對方「偏白目」。
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