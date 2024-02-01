蔡思韵突拉開外套曬「絕美鎖骨」輕露性感 3個字揭拒絕露腰原因
撰文：TVBS新聞網
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陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁合演的龍年賀歲片《還錢》，主創團隊28號南下台中、台南、高雄戲院宣傳造勢，女主角蔡思韵獻出許多「第一次」，第一次參與台灣賀歲片，也是第一次演喜劇，第一次全台趴趴走宣傳電影，她表示：「因為以往作品比較沉重，大家都不知道我其實很ㄎ一ㄤ（意即搞笑），拍片時我們整個團隊都非常歡樂，很想把這份開心分享給觀眾。」
而這幾天跟著團隊飽嘗各地美食的蔡思韵也笑說：「今天吃了很多，我覺得扣打都用完了！」大飛爆料蔡思韵沒穿她將電影T恤改造成腰部挖空的高衩連體衣，完全是因為「吃太多」了！蔡思韵則笑說自己不露腰、改露肩，便拉開綠色西裝外套，展示她將另一件電影T恤改成斜肩的時尚造型，讓現場驚呼。
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李銘忠被問到怎麼培養片中竊盜集團之間的默契與感情，他表示他與陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹等人在第一次讀本的時候就已經融入氛圍，「大家會一起拋笑梗出來，特別是凡熙和柏霖，我就跟著他們的腳步一起玩！」因為李銘忠以往角色多半較為嚴肅或充滿殺氣，他不忘笑虧導演很勇敢，「竟然找我這麼兇的人去演一個這麼ㄎ一ㄤ的角色，真的要佩服導演！」
蔡凡熙則被也有演出《還錢》的首映會主持人大飛爆料私底下是幹話王，蔡凡熙分享道：「因為我是演駭客，基本上都是跟空氣演戲，這也是我覺得最難的地方。」草爺在片中演出不苟言笑的警察，他笑說：「有見識到蔡凡熙的幹話功力，在電影中我們有互相精神喊話了一下，算是戲裡的劇情推進者之一吧。」
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