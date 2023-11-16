唐詩詠煲《此時此刻》被激情場面嚇親　點名劉俊謙：越看越喜歡

Netflix台劇《此時此刻》上架兩日登上台灣熱門第一，同時也再度霸榜香港收視冠軍，在香港掀起人氣。唐詩詠近日大方分享追劇感想，並震驚「想不到台灣度頗大」，引來網友熱烈迴響。



《此時此刻》由《華燈初上》連奕琦擔任總導演、杜政哲擔任總編劇，主要製作團隊幾乎相同，香港同步播出，收視已經攀升至冠軍。唐詩詠也是追劇觀眾之一，看完全劇直言：「雖然有些故事頗失望，但巧妙地串聯起10段不同的都會戀情，看見各種豐富的愛情故事，演員配搭新鮮，有些故事令人喜出望外。」她特別點名劉俊謙跟郭雪芙越看越喜歡：「更想不到台灣尺度頗大，非常佩服女演員的演出，賈靜雯的姊弟戀好好看。」

【圖輯】點圖放大看劉俊謙郭雪芙《此時此刻》部分「按摩場面」👇👇👇

+ 9

過去唐詩詠也追過台版《模仿犯》，難得再度發表台劇感想，也吸引台灣網友留言，有人說「期待妳來台灣」、「更想不到台灣尺度頗大─妳在香港的作品也可以喔」、「期待你能在台灣拍戲」、「有沒有機會去台灣拍戲，會很有趣」。香港網友也回應「好好看啊」、「我覺得好看」、「看完了，精釆。最喜歡劉俊謙及郭雪芙那集，很有喜感」。

【圖輯】點圖放大看《此時此刻》小S吳慷仁床戲👇👇👇

+ 12

唐詩詠從兼職模特兒到入行拍電視劇，從配角演到主角，代表作包括《不懂撒嬌的女人》、《白色強人》等，並曾奪下視后獎項，也憑流利口條擔任節目主持。事實上，她曾在電視劇《神探高倫布》挑戰過裸全背的鏡頭。

【圖輯】點圖放大看更多唐詩詠IG靚相👇👇👇

+ 23

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】