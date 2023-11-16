小S告白劉俊謙：怎麼可以那麼可愛？引出本人12字留言：可以請妳…
撰文：ETtoday
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Netflix台劇《此時此刻》上架後好評不斷，其中小S（徐熙娣）也參與演出，和吳慷仁有大尺度床戲，火辣氣氛掀起外界討論。不過戲裡雖然被湊對，她戲外其實另有所屬，14號在社群點名同劇男演員劉俊謙「怎麼可以那麼可愛啦」，幸運獲得本人回應。
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小S在《此時此刻》中挑戰破尺度激情戲，演技令觀眾十分驚豔，不過撇開演對手戲的吳慷仁，她透露喜歡上了另一位鮮肉，14日在Facebook告白：「怎麼辦？我被劉俊謙圈粉了啦！怎麼可以那麼可愛啦！」文字間充滿各式表情符號，完全藏不住內心悸動。
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網友也說「圈起來，超愛他的啦，有夠帥啊」、「+1 他的演技很自然又可愛」、「我被他圈了也被妳圈了」、「我也是～我看完只搜尋他」，沒想到隨後劉俊謙現身留言：「張維熙，可以請妳⋯⋯吃個宵夜嗎？」眾人開玩笑「記得牽手喔」、「是涼麵跟蛋花湯嗎」。
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