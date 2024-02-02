歌手著吊帶裙輕露性感預告下半年開騷　農曆新年盼返韓陪爸爸過年

孫盛希與師弟「U:NUS」團員高有翔聯手唱作「TMT」一曲，雙方初次合作，孫盛希也是首次挑戰饒唱，表示：「有翔不太像師弟，而且滿會說話跟安撫人，挺喜歡他這樣的個性，以後事業會大成！」



「TMT」歌名取自「Too Many Times」的縮寫，點出一段關係反覆折騰、無從解套的困境，像是鬼打牆一般，孫盛希、高有翔在MV中則宛若說書人，看著一對芭蕾舞者情侶表達一段感情從好到壞的「有毒關係」，孫盛希笑說：「聽完這首會覺得，是不是不能太愛一個人？太愛就會變成會上癮的毒。」

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若是努力後，還是面臨很糟的狀態影響到身心靈，孫盛希真誠勸說：「那就要找到出口解決！不要迂迴在無解的關係內，健康最重要。」另外對於暗藏其中的驚悚彩蛋，她說：「自己看完也嚇到了！不敢看第2次。大家看完MV可以留言跟我分享你看到了什麼。」

即將迎來農曆新年，孫盛希說爸爸表明不想出遠門，只好放棄旅遊計畫，打算回韓國陪爸爸愜意過年，「所以會像以前一樣跟家人一起包餃子、擺供桌，然後陪爸爸走走、喝咖啡。」她預告下半年將舉辦演唱會，並向支持以久的粉絲拜年：「一直都很感謝歌迷，希望新的一年每個人都能找到新氣象，一起龍光煥發。」

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