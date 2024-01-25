白靈回應入圍金酸莓獎「反而覺得挺好玩的」連得獎感言都準備好

白靈曾入圍金馬獎影后，但去年參與演出的恐怖動作片《賭場大劫殺》（Johnny & Clyde）卻為她提名金酸莓獎最差女配角，將與另一位華裔女星劉玉玲一起爭奪，正在洛杉磯工作的白靈得知此事，立刻爽快回應：「我想評審團一定是在看我的電影時喝醉了酒迷失了方向，我原諒他們！」



白靈表示一開始並不知道這是什麼獎，「但有朋友告訴我，我就覺得太好笑了，反而很開心，因為我演得太好了。 整個把一個極度瘋狂的刺客的感覺演到了極致，只可惜他們剪了很多我角色的戲，要不然會更精彩絕妙」，白靈坦言非常喜歡自己在《賭場大劫殺》的角色，「我太喜歡我角色身上的毫不畏懼的極端的瘋狂的氣質和危險感，她機智聰明，動作敏捷，幽默，槍術一流，我給了她一些銳利的動物的靈性，她是一位優秀的女刺客！」

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看到金酸莓獎入圍名單時，其中不乏白靈合作過的老搭檔，「當然讓我開心的是好多一流的好萊塢影星都跟我排在一起，像是跟我合作過的：Megan fox, Jason Statham, Mel Gibson 等等大明星們。 真的我看到名單都笑了，這到底是什麼獎？」並說獎項只是少數人的看法，「我拍戲的目的從來就不是為了得獎，而是為了享受創造出不同人物的快樂和創作的過程本身」。

雖然入圍最差演技，但她一點也不在意，「我倒反而覺得挺好玩的，還挺開心的。娛樂圈嘛就是這樣何必當真。對我真的毫無影響。我們要記住，千萬不要讓任何人用任何理由和方式把你的快樂拿走」，並說獎項只是人為的，何必為人為的設計而傷腦筋呢？

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最終，白靈也說如果自己真的獲獎，絕對會上台領獎，「如果我贏了，我可以大大方方的上台領獎，領獎感言是：我演得太棒了，謝謝大家的欣賞。 其實我創造的每個角色都那麼的不同，那麼精彩，那麼有特色，包括這一個角色，真是值得為自己驕傲點讚！ 謝謝大家的關注欣賞！ 我會繼續努力的！ 愛你們大家」。

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