考眼力！吳慷仁打爛豬仔錢罌「玻璃反射藏美女」網民：意外入鏡了

新科影帝吳慷仁憑著《富都青年》成為億萬票房男星，他31日在臉書po文，表示準備在年前「殺豬公」（意即打破豬仔錢罌），寫下：「年前…殺豬公～豬豬不痛喔…尼過來…尼報恩的時候到了～我想要過好年」，還標註「#數到厭世」、「#過年有籌碼了」。



只見吳慷仁認真地將相同幣值的硬幣整齊疊在一起。不過，有眼利的網友發現，其中一張照片卻有「關鍵亮點」。畫面中吳慷仁拿起剪刀對著豬仔錢罌露出邪惡的笑容，但背後的玻璃鏡面卻意外反射出一位正妹身影，透過玻璃的反射可見，正妹彎下腰、拿著手機幫吳慷仁拍照，網友看了紛紛猜測是吳慷仁的女友邵雨薇，嗨喊：「小姐姐意外入鏡了」、「我也放大了」、「後面好閃」、「看到漂亮小姐姐」。

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