林襄暴瘦曬纖腰「肋骨比上圍更搶fo」成網民焦點：感覺會戳破皮膚

啦啦隊女神林襄日前傳出離開樂天桃猿啦啦隊，令不少球迷感到驚訝。近日她在社群平台曝光練瑜珈的照片，「超兇曲線」引發網友熱議。



林襄近來常在社群平台分享近況，不過有眼利網友發現她近來體態似乎過瘦，讓網友們相當心疼。日前她在Threads分享做瑜珈照的照片，只見她平躺腰撐著瑜珈磚，上半身伸展也不小心讓她的0贅肉身材現形。照片中，只見她上半身的小背心阻擋不了她超兇胸圍，而背心下方則是看到肋骨；她則在發文中寫下：「我真的拉筋拉到差點暈過去…」。

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發文一出，引來網友們瘋狂留言：「真的已經瘦到感覺肋骨隨時會戳破皮膚，拜託妳多吃一點啦」、「這個拉筋…..感覺會斷呢….」、「好險沒暈不然就無法發文惹」、「好細的腰」、「保重身體~~」。

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