小S二女曬螞蟻腰　身材獲網民封娜美　仲力推參戰《單身即地獄》

藝人小S（徐熙娣）二女兒Lily遺傳媽媽的優良基因，年僅16歲的她，美貌被網友形容神似林志玲。近日，全家一同到海邊度假，母女倆接連曬出多張美照，引起網友的關注。日前，Lily再次加碼PO出多張海邊玩耍的美照，照片曝光後，讓不少網友大讚「可以參加單身即地獄了」。



Lily昨（1日）在IG上曬出多張美照，有感而發寫下「當太陽告別島岸時，被自由的色彩迷住了」。照片中，只見她身穿綠色比堅尼再搭配一件白色透視短上衣，下身則是搭配低腰牛仔短褲，大露性感螞蟻腰，自信地對著鏡頭大放異彩，整體散發出青春的氣息。

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照片往後滑更是不得了，只見她直接露出筆直的大長腿，雙手張開盡情地享受陽光。接著更是直接將上衣脫下，露出藍色的比堅尼，皮膚白皙、五官清秀，是個十足的美人胚子。

美照PO出後，不少網友紛紛前來點讚朝聖，大讚「這個身材根本是娜美！」、「真的美瘋誒」、「好漂亮喔」、「青春無敵」、「可以參加單身即地獄了」。不過，也有網友認為她的裝扮過於成熟，「急著長成熟女40」、「比媽媽和姨媽更好看！但是，是不是有點太成熟了？」

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