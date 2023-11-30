張智霖17歲兒子急速衰老撞臉58歲蔡一智？網民因一事集體炒車
撰文：Goody25
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張智霖日前被粉絲捕獲一家三口出席王嘉爾的演唱會，更有網友在社交媒體上曬出合照，並直呼他們的兒子——魔童（張慕童）很帥，結果卻引起了烏龍事件！對此，樓主也出面澄清並解釋才化解了誤會~
在粉絲分享的五人合照中，張智霖站在最左邊，靚靚袁詠儀則站在中間，由於貼文強調了：「魔童好帥啊！」導致網友們誤以為站在最右邊的就是他們的17歲兒子魔童！有不少網友在認錯人的同時，還留言指出魔童已經變了樣，而且還留了長髮，粉絲見狀也立馬澄清照片中並沒有魔童的身影，站在最右邊的其實是草蜢組合的其中一員——蔡一智~
【圖輯】點圖放大看粉絲曬出的五人合照及更多魔童靚相👇👇👇
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由於魔童很少在鏡頭前露面，導致很多網友都不瞭解他的長相，但最讓人困惑的是，難道連蔡一智的樣子都不認得嗎？看到網友們的尷尬留言，粉絲們都紛紛很傻眼。為了避免誤會繼續產生，分享照片的粉絲也出面澄清說明情況，表示魔童確實很帥，但由於對方不是公眾人物，所以不好意思要求合照，所以才放了和張智霖、袁詠儀，以及蔡一智的合照，沒想到會搞出這樣的笑料。
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此外，也有粉絲在社交媒體上分享張智霖和袁詠儀在演唱會現場的畫面。他們在觀眾席的特別包廂欣賞著王嘉爾的演出，見到粉絲的他們也很有禮貌的點點頭！雖然影片中沒有捕抓到魔童的身影，但不得不說他們夫妻倆在演唱會上十分的投入，時不時會舉起雙手跟著音樂一起搖擺，袁詠儀更是全程都保持著微笑~
魔童不久前早期的說唱影片被翻出，由於歌詞內容疑似牽扯到歧視亞裔人而陷入爭議！如今他已經很少更新動態，而且也把自己 IG 帳號上的所有照片刪除。
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