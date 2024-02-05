鄭啟泰離世｜與河國榮早前於殮房戲巧合同框 網民嘆：命運嗎？
撰文：金秀玲
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演藝界日前一日內失去兩位香港人熟悉的藝人，先是2號晚上傳來「御用老外」河國榮燒炭身亡的噩耗，不足24小時內，剛宣布結婚的資深DJ鄭啟泰因突發的肚痛和腳抽筋而昏迷猝逝，事出非常突然，其死因仍尚待調查，而網絡上亦有很多人悼念兩位。
有眼利的網民就發現，河國榮和鄭啟泰在去年底播畢的《疊影狙擊》中，方才有一幕同框戲，而地點更是殮房，網民大嘆巧合，甚至有點邪門。劇中鄭啟泰飾演新加坡特警大隊長，是「魏曉晨」周秀娜的上司，而河國榮則飾演新加坡法醫「Brandon」。河國榮與鄭啟泰於第一集同框，劇情講述河國榮為周秀娜的孖生妹妹「梁曦」進行解剖。
這段殮房同框片曝光後，網民留言說：「呢套劇好多人都係最後一次喺螢幕見到佢哋。」、「才發現，他倆在這部劇同框了，命運嗎？」、「兩位同屏的遺作」。
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