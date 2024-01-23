被劉德華奪走銀幕初吻 林熙蕾25年後曝光這秘密：什麼時候公開我
撰文：TVBS新聞網
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由寧浩執導的電影《紅毯先生》陣容強大，由劉德華領銜主演，瑞瑪席丹、單立文、林熙蕾、周煒、劉漪琳等實力派共同演出，該片講述了從影四十年的香港天王巨星劉偉馳為贏得影帝，與導演林浩合作拍攝農村題材影片，因此引發一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，展現了娛樂圈的眾生百態的故事。
林熙蕾在片中飾演劉德華的老婆，日前隨片宣傳時，她在受訪時意外透露，25年前雙方首次合作時，正是被劉德華奪走銀幕初吻，21日《紅毯先生》花絮曝光，2人對坐聊天，回憶1999年首次搭檔《賭俠大戰拉斯維加斯》，林熙蕾爆料：「他是我的First kiss，我在香港第一部戲是跟他拍的！」劉德華連忙強調是「拍戲的初吻」，沒想到林熙蕾說：「都是...」讓劉德華十分驚訝，直呼「別給我那麼大的壓力！」
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時隔25年才曝光的秘密，連導演得知都超意外，林熙蕾則在微博虧老友劉德華：「打算什麼時候公開我？」網友則大讚：「林熙蕾完全沒變，天王也還是很帥！、」，表示非常期待2人大銀幕再次合作，會擦出什麼精彩火花。
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