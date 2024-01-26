潛行影評｜劉德華又一失手之作　全片最大謎團原來喺呢度？

香港電影一向長於刻劃犯罪題材，警匪之間的模糊地帶老早被吳宇森、林嶺東以及杜琪峰等導演開創盛世，只是當老牌導演們逐一退役，或是開始裹步不前，自然就能換新導演冒出頭，然則《潛行》的關智耀在拍過《風暴》、《追龍》之後已經證明他無法接班，如今推出《潛行》更是捉襟見肘，敘事上的標準不一，3位主角戲份多卻都僅止於表面，唯有林家棟可以在有限的篇幅中展現臥底的悲哀，除此之外《潛行》幾乎在混亂、沉悶的步調當中難以取得平衡，更淪為劉德華從影多年又一部失敗作品。



然則，《無間道》已經這麼多年過去，臥底題材卻始終不墜，畢竟身處在敵方陣營的隱密警察，每一天都無法確定自己是誰，這樣的題材百說不膩，不過《潛行》未能在比重中有足夠描繪，一開始的朱鑑然戲份不足，赫然冒出與方興（彭于晏 飾演）的兄弟情誼只覺得突兀，另一方面的修浩（林家棟 飾演）則深陷敵我難辨的困頓苦悶，一開始原也不知道誰才是真正的毒梟「老闆」，得知後卻又沒什麼機會展現矛盾情感。

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那麼整部電影的關鍵，林陣安（劉德華飾演）呢？

雖然總覺得劉德華很認真詮釋各式各樣的角色，當他年紀越來越長，所呈現的穩重感更不同於年輕時的瀟灑不羈，在《桃姐》、《無間道》顯得更有戲味，甚至在《門徒》飾演健康狀況不佳的毒販也很好，只是《潛行》對於這個情緒化的毒梟，似乎沒有太多的運籌帷幄，僅知他擅長找影武者，僅知他懂得如何讓毒品交易與時俱進，但在整部電影卻時常做出錯誤決定，耍弄南美毒梟、過於聲張抓捕臥底而且不懂得冷靜，相較於《門徒》的小心翼翼，《潛行》反倒讓人摸不著頭緒。

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只是港產片的輝煌年代是否已過？《潛行》雖然還是很想呈現過往香港電影的粗暴、直率，但沒有足夠的才氣去支撐這股狂傲，時常展現不知所云的全體降智，諸如救人與尋找暗網證據的關聯為何？駭客駭入警方網路之後卻只抓了修浩的家人？林陣安的妻女離世是因為自己與南美毒梟的恩怨，與警方明明毫無關係？反派擁有一支重武器軍隊，時常順應老闆的情緒化展開轟炸，卻不會有人告狀被抓？更別說破綻極大的假嬰兒、整個酒庫被打破數十支紅酒瓶卻未見紅酒，尤其是最後的飛天車衝向豪宅內的靈位，而整部電影刻意讓女性完全失語，只能是男性角色的依附，也很不合乎當代。至於最讓人錯愕異常的部分，則是驚詫於這個節奏、主軸都有許多明顯缺陷的電影，究竟如何在初期就能成立？而這樣的猜測，恐怕才是全片最大的謎團？

此外，全片雖然動作戲很多，但合乎我胃口的僅有方興與一名不知名殺手的對打戲，其餘都僅是填塞化的過場。

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