莫斯科行動｜四大賣點逐個數　劉德華文詠珊張涵予卡士極強大

劉德華最近新戲連發，繼《金手指》、《潛行》後，由邱禮濤打造的最新犯罪動作鉅獻《莫斯科行動》將於1月25日上映。本片改編自90年代真實發生的「中俄列車大劫案」，也請來金馬影帝張涵予、《消失的她》文詠珊等華麗卡司共同演出，重現這起歷史上相當轟動的奇案。



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一、名導再出手

邱禮濤三十多年來拍過不少膾炙人口的作品，從早年黃秋生主演的《八仙飯店之人肉叉燒包》、古天樂的《陰陽路》系列，到近年劉德華的《拆彈專家》系列，都是影迷心目中的經典。如今全新打造的《莫斯科行動》，老拍檔劉德華除了參與演出之外，也擔任本片的監製，他表示一直想把這個事件搬上大銀幕：「這次終於實現了，可以說這是我20年來的夢。」

二、真實事件改編

《莫斯科行動》改編自1990年代震驚國際的「中俄列車大劫案」，當時蘇聯解體、俄羅斯物資匱乏，吸引許多中國商人搭上北京開往莫斯科的國際列車展開淘金之旅。在到達莫斯科之前的六天六夜，列車成為無法地帶，讓犯罪份子有機可趁，他們潛伏在列車上犯案。在1993年5月先後有四個犯罪集團上車打劫乘客，手持瓦斯槍、匕首、電棍的歹徒，不只搶劫護照、錢財、首飾等財物，還性侵數名婦女，中國警方經過五個月的追查，才將60多名涉案者逮捕歸案。

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三、睽違20年再對決

《莫斯科行動》是劉德華、張涵予兩位重量級影帝第四度合作，劉德華飾演亦正亦邪的神祕人物「瓦西里」，張涵予則是假扮成商人進入俄羅斯辦案的中國警察「崔振海」，兩人在莫斯科展開爾虞我詐的追捕之旅。這是兩人繼《天下無賊》後暌違二十年再度分別詮釋歹徒和警察的角色，而且同樣是在列車上展開對決。劉德華說：「你會發現他（張涵予）好像追了我二十年的那種感覺。」並自嘲：「我們兩個人是負責把所有人帶回90年代。」

四、還原90年代場景

由於莫斯科的街景已經跟1990年代大不相同，《莫斯科行動》也極盡所能去做還原，包含火車車廂、地下水宮、火箭基地等場景都是一比一打造，力求真時。其中上演機車追逐戲碼的地下水宮讓劉德華印象深刻，「那個下水道是可以開進坦克的。」同時擔任本片監製的劉德華更透露，光是打造火箭基地的場景就花掉1000萬人民幣，可說是砸重本在拍，最後呈現出來的效果令人期待。

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