黃子佼「包尿片」自殘留2大後遺症　自揭事發後沒有恢復說話能力

黃子佼19號發出長文，寫下這1個月以來的心路歷程，以及就醫、出院、在家神隱等細節，其中提到事發後第12天，身體終於擺脫2大後遺症，那就是：「終於沒有頻尿及坐在馬桶上卻不易排尿的狀況。」



黃子佼透露，事發就醫當天，有被縫合傷口的疼痛給間歇痛醒，接著耳邊響起救護車警笛聲，到了傍晚才真正醒來：「但還沒有恢復說話能力與思考的速度。行動也緩慢。」他形容，和過去看到的影視作品一樣：「我當時過度情緒化，無法拼湊現實，只有極不清楚的無意義喉音。」

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「在醫院，我身上插了很多不知道是什麼器材的管線，讓本來就全身無力的我更加動彈不得。」事後，據老婆孟耿如轉述說法，其中包括「眾人幫忙排尿」，他感嘆：「身為一個藝人的羞恥心和包裝，一點都不重要了。也無力兼顧。」同時，他也感謝醫護人員對夫婦2人的貼心、友善陪伴與幫忙：「他們，看到了、聽到了我最脆弱憔悴的內外在。而我多麼希望他們記得的，是我過去在台上流暢的主持、自在的笑話、完整的穿搭。」

事發第2天，黃子佼在醫院喝完孟耿如裝的水，說了一句「水好好喝」，當下太太不可思議的看著他：「但我沒有騙她，那一口水真的真的好好喝。一生難忘。原來這時候，我要的只是一口水。」

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到了第9天，黃子佼才有能力和好友緩緩說話；第12天，他終於沒有頻尿、不易排尿的狀況，他補充解釋：「應該是穿尿布、插導尿管後，遺留在身體記憶的後遺症。」過了一段時間，他開始提神做家事，轉換放空消耗體力。

然而，休養期間遇到自家頂樓施工，噪音讓他一整天心浮氣躁，期間他曾出門三次：「那三次，即使口罩也戴滿～但呼吸，是急促的。身體不說謊。恐慌不已。」其他的時間，他都戴著耳機看日劇：「每天早上，只能與施工共存。」

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除了寫下長文、還原這段時間的心路歷程，黃子佼表示：「勇於承擔，身心靈健康的，往前邁進。我，黃子佼３．０，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進。」他形容，過去曾經擁有的榮耀已成灰燼，但會牢牢記住，「轉化為燃料，篳路藍縷。不過度盼望，但求修好餘生。」

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