黃子佼陷性醜聞近3個月　孟耿如發千字文訴心聲：曾經憤世忌俗

黃子佼6月捲入Me Too風暴，妻子孟耿如這段時間也一直陪伴旁，昨（12）日突然在臉書曬出母女合照並寫下千字長文：「這幾年自己的心境真的變化很大。」



孟耿如表示，近期很常收到網友私訊關心我，親自分享近況：「其實我每天的日常現在不外乎就是經營品牌、創作、照顧玉米和家人！」同時也分享自己幾個月前創立了品牌的課程支線。

【圖輯】孟耿如：大家應該很難想像以前的我憤世忌俗…（點圖放大看她怎麼說👇👇👇）

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孟耿如臉書全文：

近期很常收到網友私訊關心我的近況...文長慎入！

其實我每天的日常現在不外乎就是經營品牌、創作、照顧玉米和家人！想想這幾年自己的心境真的變化很大，大家應該很難想像以前的我是個脾氣非常不好人、憤世忌俗、工作累的時候抱怨、工作接的不如預期也抱怨，一路到現在大家常會覺得我是個沒有脾氣的人，我想說的是讓我情緒控制越來越好真的不是一個瞬間。

一個人的環境遭受變化是影響自己最大的，當然還有遇到困難時用什麼心境去面對，這件事情是讓自己成長很重要的關鍵，我意識到當我情緒不好時，做的決定常常是衝動的，雖然現在還不是最完美的狀態，但我很愛自己的不完美：）

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我發現整個世界真的會因為自己的心境而映照出來，例如：你越怕的事情常常越會發生…

那天跟爸媽出去吃飯，不知道是不是自己可能也是年紀大了，哈哈哈，開始憶起很多的小時候回憶，很像那種跟以前老朋友出去，其實話題always環繞在以前小時候的愚蠢小事上，然後可以哈哈哈笑個不停！

國小到高中我都是舞蹈科系、大學是啦啦校隊然後也已經開始出道拍戲了，我的學生時期只能用忙碌形容，不像別班的同學有太多玩樂和休息，放學後都要留下練舞，假日也要到學校練舞，犧牲許多的家庭旅遊機會；媽媽那天說，不知道為何以前我就是很認份也不抱怨，該犧牲就犧牲，反觀現在的世代要及時享樂完全不能套用在我身上，哈哈哈！

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但長大後我真的很感激自己的經歷，知道自己要努力付出才會有收穫，有時候的收穫不只是金錢、而是內心的鍛鍊…

很多人可能會覺得我是個幸運的孩子，好像順順利利的走在自己的軌道上，也許我是幸運吧？但我真的把握住了很多該把握的機會，花時間努力學習和成長…

講這麼多我想來分享這幾個月自己很主力在做的事情，是因為我意識到情緒和環境磁場、自己內心的磁場到底可以改變一個人多大，很多網友給我鼓勵時會說，沒想到我年紀不大卻能有很多成熟的心…就是因為我開始接觸了很多的心靈工具，不是那種心靈雞湯的文字，而是踏踏實實地在內心上實踐…

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於是在幾個月前我創立了品牌的課程支線，叫做「星裡學院」因為我知道我內心更壯大了，所以我想把這些美好的東西分享給大家，裡面有很多的工具可以讓大家學習，而多方嘗試後你會找到一個屬於自己適合的方向，好比宗教一般，有人無神論、有人總是對某個教派特別有感受！

星裡學院的課程跟宗教無關，而是比較接近宇宙給予的能量，像水晶排列課程，教我們如何使用大自然給予的產物，去改善自己的心境和磁場，但我再次強調「課程只是輔助工具」最重要的還是由心出發！

除了水晶相關的課程以外，還有外面比較難學到的手作課程，像是植物苔球課程、能量香膏等等…，幫助心靈的沈澱和感受大自然植物給予的美好！

在接觸這些之前，我自己是非常推薦的是先了解自己本身的原廠設定！11月開始也會有紫微鬥數的課程，不過這個月有一個非常有趣的「MMT天賦系統」，是結合塔羅、西方占星等等技巧的綜合課程，幫助自己用不同的工具先了解自己的原生命盤，然後針對自己的地圖再使用輔助工具找到自己順遂的道路！

很神奇的是，用心體驗，真的真的真的可以心想事成！所有課程都是我們精心挑選的，雖然我們沒有又華麗又大的場地，但我們釋出的絕對是滿滿的誠意和愛！

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