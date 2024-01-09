黃子佼傳輕生離世 去年爆MeToo醜聞後久未露面 經紀公司急回應
撰文：中天新聞網
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台灣藝人黃子佼去（2023）年陷入「MeToo」風波後鮮少露面，近日卻遭人瞎傳過世；對此其經紀公司大鵬傳播出面澄清，黃子佼身心狀態非常穩定，其餘皆為謠傳。
近日有臉書粉專發文：「永別了黃子佼！緊急送醫今早傳出噩耗，孟耿如已證實無法挽回，走前血液中測出這成分！臺灣娛樂圈變天，提告黃子佼全家遭殃，如今再無對證了。」讓網友看到都嚇了一跳。
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對此，其經紀公司大鵬傳播官方代表也火速出面回應：「感謝關心。黃子佼身心狀態非常穩定，其餘皆為謠傳。半年多來他持續反省，低調沉潛停工，也為家人朋友努力照顧更新自己，更不會隨意浪擲各方的愛。請勿複製謠言。但因此持續造成各位的不便，本公司特此致歉並更正。」
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