農曆新年｜女星揭紅包2大禁忌 小S「一直都做錯」嚇親：真的假的
撰文：中天新聞網
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包紅包是華人新年的一種習俗，不過小心其中暗藏不少忌諱。女星凱莉曾在節目上分享紅包2大禁忌，讓主持人小S聽完嚇喊：「真的假的？」
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凱莉過去在節目《小姐不熙娣》分享包紅包的禁忌，首先「不可以封口」，因為如果將紅包的開口封住，財氣就無法流通，這讓小S聽完急喊：「真的假的，我都一直折欸！」小S表示，因為外面賣的紅包袋都有做摺痕設計，因此會下意識把紅包折起來。
凱莉接著提到，用過的紅包袋不能重複使用，不然好運會被用掉，所以每年要用使用新的紅包袋。
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此外，凱莉說自己家族吃團年飯時，小朋友們都會排隊，一人說一句吉祥話才能領紅包，小S則說「我們是要跪著磕頭」，讓來賓聽到都相當吃驚，但她也隨即解釋，那是從前爺爺、嫲嫲還在世時的禮俗。
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而藝人謝祖武過去也曾分享自己包紅包的學問，他包給兒子、媽媽和老婆的紅包一律是2000元（台幣），這個金額不會隨著通貨膨脹改變數字，多年來都是如此，「因為紅包就是壓歲錢，希望今年能壓住平平安安，金額多少不是重點」。
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