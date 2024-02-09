農曆新年｜女星揭紅包2大禁忌　小S「一直都做錯」嚇親：真的假的

包紅包是華人新年的一種習俗，不過小心其中暗藏不少忌諱。女星凱莉曾在節目上分享紅包2大禁忌，讓主持人小S聽完嚇喊：「真的假的？」



【相關圖輯】農曆新年｜利市對摺會折墮？10個紅包小知識 點解一定要入新銀紙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

凱莉過去在節目《小姐不熙娣》分享包紅包的禁忌，首先「不可以封口」，因為如果將紅包的開口封住，財氣就無法流通，這讓小S聽完急喊：「真的假的，我都一直折欸！」小S表示，因為外面賣的紅包袋都有做摺痕設計，因此會下意識把紅包折起來。

凱莉接著提到，用過的紅包袋不能重複使用，不然好運會被用掉，所以每年要用使用新的紅包袋。

【相關圖輯】開工利市千萬別扔掉「至少留到這一天」專家教8招吸財旺足全年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

此外，凱莉說自己家族吃團年飯時，小朋友們都會排隊，一人說一句吉祥話才能領紅包，小S則說「我們是要跪著磕頭」，讓來賓聽到都相當吃驚，但她也隨即解釋，那是從前爺爺、嫲嫲還在世時的禮俗。

【圖輯】點圖放大看更多女星凱莉IG靚相👇👇👇

+ 32

而藝人謝祖武過去也曾分享自己包紅包的學問，他包給兒子、媽媽和老婆的紅包一律是2000元（台幣），這個金額不會隨著通貨膨脹改變數字，多年來都是如此，「因為紅包就是壓歲錢，希望今年能壓住平平安安，金額多少不是重點」。

凱莉分享紅包2大禁忌。（《小姐不熙娣》節目截圖）

延伸閱讀：

小年夜慰勞新北執勤員警 侯友宜暖心陪圍爐：讓市民安心過好年

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】