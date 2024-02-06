農曆新年5個常見行為超錯　大魚大肉好傷身　打麻雀成雙面刃

本週四（9日）就是除夕夜，不少人也預備過年，期間務必會大快朵頤享用美食，更會與親朋好友一同熬夜通宵打牌、暢聊等。然而，日前泌尿科醫生提醒，一不注意恐會讓假期變成「與廁所的大亂鬥」，更列出常見的「5NG」行為提醒民眾切勿過度放鬆，免得讓身體變得更糟。



台灣馬偕醫院泌尿科醫生陳鈺昕醫生日前在「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫生」粉專分享，春節將至，許多人皆迫不及待開始好好放鬆，然而務必當心，一不小心就可能讓假期變成「與廁所的大亂鬥」。同時，他也列出以下過年常見「5NG行為」：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

1. 久坐打麻雀：

過年必備節目「打麻雀」，不過醫生提醒「久坐不動」是把雙面刃，除了將感到腰酸背痛，對泌尿系統也是一大考驗；建議偶爾站起來晃晃腿，補充水分與上廁所。

2. 躺在被窩不想上廁所：

醫生坦言「憋尿」真的是禍害，表示「你是在家過年，不是在參加『最強憋尿大賽』」，提醒民眾勿讓尿意變成威脅你的幸福時光。

【相關圖輯】農曆新年咁食法變肥豬！注意過年飲食5大原則「揀飲擇食」拒發福（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

3. 長途返鄉狂喝茶與咖啡：

務必避免咖啡和茶等各類含有咖啡因的飲品，若狂喝該類飲品，等同在泌尿系統為自己設置定時炸彈，若遇塞車或找不到休息站，「一不小心就讓你的尿道變成滑水道」！

4. 飲食不用節制，大魚大肉都來：

春節可以大快朵頤，不過節制一下還是相當重要。若飲食不節制，「可能會讓你的胃變成魚市場，你的腸道變成了肉類加工廠；短時間內處理海量大魚大肉可不是身體能應付的」。建議民眾多喝水，避免高油、高脂、高鹹，引起結石困擾。

【相關圖輯】農曆新年貼揮春禁忌 大門貼「春」字一秒變妓院｜附撕揮春教學（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

5. 日夜顛倒：

日夜顛倒恐讓身體成為健康的反指標，提醒民眾「別忘了春節是要好好休息，犒勞一整年的辛勤，而不是在參加夜店派對」。

最後醫生提醒，春節放鬆務必多注意自身身體的狀態，並補充足夠的水分、不憋尿、將飲食結構控制好，快樂的迎接春節。

延伸閱讀：

快訊／陳沂驚遭當街痛毆襲擊！男揮拳揍完辯：以為她是網婆

【本文獲「TVBS」授權轉載。】