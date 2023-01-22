農曆新年｜乜嘢慘得過團年飯訂咗枱但冇位？網友到場竟被告知……

許多民眾會在除夕夜與親朋好友圍爐、聚餐，除了在家自己煮之外，也會選擇到餐廳用餐。



然而有網友一個月前就已訂好某間嘉義的餐廳，打算與家人共進團年飯，沒想到昨天（21日）到現場後卻被餐廳告知「沒有菜了」，讓網友相當傻眼。

有位畀你但冇嘢食！知情網友揭背後真相（點圖了解更多）：

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一名台灣網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己在一個月前就已經和嘉義某餐廳訂位，打算在該餐廳與家人共享團年飯。

除夕當日一家人到現場後，發現桌上確實有訂位牌，上面也寫著正確的姓名、電話與人數，但店家卻過來表示「不好意思沒有菜了」，讓16人除夕夜用餐撲空。

原PO面對這個狀況，直呼「太誇張了吧」，並反問餐廳這樣不負責任地用一句話帶過，氣得直問：「我們除夕吃什麼？」

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引來許多網友留言表示「吿這店家契約不履行，求償」、「訂位沒有順便訂菜，賣完就……」、「看到店家評論，真的有夠糟糕，這樣的店還有辦法營業，我也是服了」、「店家（沒菜）讓你們訂來幹嗎」、「這真的太扯了」、「沒有菜有位子是要客人吃空氣？」。

但也有疑似知情的網友留言，說明「有看到是廚師同時住院（不只一位），但店家理虧在於發生的第一時間沒有先處理，可以先致電已訂位客人或是趕快找其他人手，危機處理不好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】