柯震東10部作品推薦　憑《那些年》彈起10年後演性工作者殺入康城

電影票房保證！被譽為「國民初戀男孩、最帥凱凱」的柯震東，自2011年出道以來出演24部戲劇作品，從《那些年，我們一起追的女孩》看見校園純情男柯景騰、《再見瓦城》談了一場悲劇性愛情的阿國、《金錢男孩》首度挑戰飾演男同志性工作者，今年則以《愛愛內含光》帥氣形象圈粉觀眾，本篇爆米花小姐整理「柯震東」10部戲劇作品推薦，讀者們快繼續看下去吧！



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柯震東作品推薦1.《那些年，我們一起追的女孩》

「我就是笨蛋啦！大笨蛋才能追你這麼久」



大笨蛋！由柯震東、陳妍希主演的《那些年，我們一起追的女孩》，自2011年上映後票房表現一鳴驚人，該片也被譽為校園愛情國片的始祖，該劇講述柯景騰（柯震東 飾）與沈佳宜（陳妍希 飾）的青春初戀故事，以及高中生沸騰熱血的校園生活，柯震東當年也以該劇摘下金馬新演員，小編最為印象深刻的是為921大地震時，柯景騰與沈佳宜站在同片星空下，望著天空思念彼此的畫面。

柯震東作品推薦2.《小時代》系列

「如果今天我只是一個窮小子，你還會喜歡我嗎？」



2013年開播的《小時代》，由楊冪、柯震東、郭采潔、鳳小岳、郭碧婷、謝依霖及陳學冬領銜主演，該劇改編自中國作家郭敬明所著的同名小說，以四個正值花樣年華的女大學生，在2008年的上海時尚之都，揮灑屬於她們的青春時代，柯震東片中則飾演一名富二代、顧里（郭采潔 飾）的男友。

柯震東作品推薦3.《再見瓦城》

「你想擁有世界，我的世界只有你」



過去曾入圍金馬6項大獎的《再見瓦城》，描寫著一對從緬甸偷渡回泰國的非法移民阿國（柯震東 飾）、蓮青（吳可熙 飾），該劇改編自真人真事的心碎故事，寫實刻畫城市底層人士的波折及生命的哀愁，柯震東片中飾演一心想要賺錢帶著愛妻衣錦還鄉的「阿國」，沒料到蓮青卻想賺錢回台灣過更好的生活，兩人面對分歧的價值觀，導致這段感情漸漸地走向難以挽回的悲劇。

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柯震東作品推薦4.《打噴嚏》

「為了你，我要最勇敢⋯」



2020年改編自九把刀同名小說《打噴嚏》，由柯震東、林依晨領銜主演，柯震東飾演從孤兒院長大的「王義智」，與心心姐姐（林依晨 飾）培養深厚的情感，為了成為心心姊姊心目中最勇敢的男生，他不畏懼苦練泰拳，即便在拳擊擂台上被打爆仍勇敢地站起來，揮出的每一拳都象徵著平凡人追求愛情的勇氣。

柯震東作品推薦5.《鱷魚》

「愛就是要奮不顧身、愛上了就毫無保留」



動物系個性派愛情電影《鱷魚》，由柯震東、李心潔及李康生領銜主演，本篇雖然以愛情做為題材，但故事包裝著嚴肅的土地正義及在地區域發展議題，柯震東片中飾演一名立志成為鱷魚的「小魚」，無論是義氣或是愛情，只要他所在意的一切就會毫不猶豫捍衛著，片中也與李心潔上演一段15歲差的姐弟戀，小編非常喜歡柯震東在《鱷魚》裡，那種既有濃濃的草根氣息，又不失憨傻討喜的一面！

柯震東作品推薦6.《月老》

「如果你一百歲還嫁不出去，妳就嫁給我嘛」



久違的九把刀愛情之作！由柯震東、王淨及宋芸樺領銜主演的《月老》，故事圍繞於超越生死的愛情，以及陰陽兩界、地府與神明及輪迴等奇幻設定，柯震東劇中飾演「石孝綸」，從小全心全意愛著小咪（宋芸樺 飾），卻意外遭受雷擊來到陰間，整部戲劇以魔幻特效及催淚劇情圈粉觀眾，小編印象最深的是「狗狗阿魯朝往阿綸奔去」、「與Pinky大跳愛的piu piu舞」這兩個畫面。

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柯震東作品推薦7.《金錢男孩》

曾風光入圍康城影展「一種注目」單元的《金錢男孩》，是一部由台灣、奧地利、法國和比利時合拍的劇情片，由柯震東、林哲熹、曾美慧孜及白宇帆主演，故事描述來自鄉間的年輕男性，為了求在大城市謀生選擇成為性工作者，柯震東不僅首次挑戰同志性工作者「Money Boy」角色，也以內斂又富有層次的演技二度問鼎金馬主角，將男同志性工作者以肉體維生的憂傷、內心複雜情感演繹地如此寫實。

柯震東作品推薦8.《初戀慢半拍》

漂亮姊姊與純情男孩的相遇！由柯震東、徐若瑄領銜主演的愛情輕喜劇《初戀慢半拍》，劇情講述在水族館工作的呆萌草食男「小洪（柯震東 飾）」，即將邁入30歲卻未談過戀愛，連眼睛看著女生說話都有障礙，直到遇見了旅館的副理樂樂（徐若瑄 飾），才漸漸地讓小洪初嘗戀愛的滋味，柯震東的反差演出也獲得各界讚賞！

柯震東作品推薦9.《請問，還有哪裡需要加強》

最不純的純情台片！2023年上映的台灣愛情輕喜劇《請問，還有哪裡需要加強》，由宋芸樺、春風、柯震東、蔡昌憲及應朗豐主演，柯震東劇中飾演黑道老大泰哥（春風 飾）的左右手「高腳仔」，劇中透過黑道大哥旁的配角讓故事更立體，小編非常喜歡柯震東、蔡昌憲、小應的自然演出，讓整齣戲曾篇不少畫龍點睛的「笑」果啊！

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柯震東作品推薦10.《愛愛內含光》

「打完炮，不可以抱抱」

激情又刺激！Netflix最新性愛台劇《愛愛內含光》，找來「柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯與大勢新人詹子萱」共同出演，這次柯震東在《愛愛內含光》裡面則全新飾演看似健談、是個誰都無法束縛的雙子男「周平克」，片中與邱曖（詹子萱）上演不少約炮及激烈床戲，究竟現在這對情侶能秉持「只談性不談愛」的原則嗎？

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