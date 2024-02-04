愛愛內含光｜詹子萱揭柯震東拍床戲幕後趣聞　靠一物遮下體周圍走

戲劇《愛愛內含光》日前舉辦記者會「愛愛派對」，6位超強卡司齊聚詹子萱、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗玩起真心話大冒險，更是爆料柯震東的片場秘辛。



導演黃婕妤率領6位華麗卡司詹子萱、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗出席「愛愛派對」記者會、女主角詹子萱登台還原影集角色「性知識網紅愛老師」，呼籲觀眾勇敢討論性事問題，黃婕妤導演也表示：「這部影集主要是希望鼓勵觀眾可以更了解自己、更愛自己，和對於過去的創傷有自我和解，才有辦法在性跟愛達到平衡」；而柯震東有其他工作在身，因此無法出席記者會，也出現在螢幕中與現場連線。

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記者會現場更大膽玩起真心話大冒險，詹子萱坦言首次擔任女主，又挑戰大尺度戲碼，表示：「最困難的地方，我覺得應該是當網紅拍攝影片，那是我不太了解的內容，需要透過看類似的影片題材準備」，被問起片場趣事，她則是爆料：「有場親密戲拍完後，震東只穿防護安全褲，在片場自在的走來走去或是等待上戲。」

《愛愛內含光》呼籲大眾大膽談性，苗可麗更分享：「這部戲把大家都會在家偷偷做的事情搬到檯面上，像是我有一場水療戲，當水柱沖刷身體時，才知道原來哪些地方很有感覺，覺得看這部戲可以順便審視自己、更了解自己，如果能更普遍的談論這些事情，就能讓孩子們更能保護自己與保護別人」；詹子萱也提醒大家：「每一集影集最後都會有小彩蛋，可以邊看邊學到性知識。」

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