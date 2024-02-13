38歲前女團成員曬龍年性感照賀歲　舊歌MV曾創1.7億點閱率勁威水

前女團「Dream Girls」38歲成員李毓芬，近年轉戰國際舞台，幾乎淡出台灣歌壇，龍年即將到來，她難得在社群發文，祝賀粉絲、網友新年快樂，不過全新造型曝光後，火速吸引逾19萬粉絲搶看，不僅大讚她的氣場和過往完全不一樣，更直呼美到快認不出來。



李毓芬在IG迎接龍年到來，開心表示：「願每個人新的一年，不論是健康、幸福、冒險、探索和成長都能心想事成，滿滿的收穫。勇敢讓創意和藝術融入我們的日常生活中，創意讓日常變得更精彩，藝術也讓精彩提升更多的視野。」

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她也預告新年後，期待許久的新歌即將問世，讓她很興奮，「這是特別要獻給所有最支持我的你們。也請你們做好準備～ 2024年與我一同環遊世界！讓我們一起期待與創造～傳奇的2024。」

李毓芬2022年推出歌曲〈再見公主〉後，在YouTube創下1.7億驚人點閱率，隨後卻又消失歌壇，偶爾現身時尚雜誌露臉，就連社群發文頻率也變少，如今龍年到，她除和歌迷拜年，也宣布要推出新歌，粉絲期待她的新作能超越〈再見公主〉好成績。

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