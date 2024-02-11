寫輪眼天才美少女森川葵感動落淚　代表日本奪疊杯世界大賽前3名

廣大網路鄉民封為「學習天才」、「寫輪眼美少女」的日本女星森川葵，因屢次在日綜《真假驗證中》裡大顯神威打臉自家師父而得名。明明是向各領域達人們拜師學藝，她卻總能在極短時間內，帥氣完成各種看似不可能做到、成功率極低的競技項目，輕鬆改寫達人辛苦創下的紀錄，讓對方瞬間臉綠。



日前森川葵更上一層樓，以日本代表之姿進軍世界，在競技疊杯世界大賽中勇奪金銀銅三面獎牌，當場讓她激動落淚。森川葵透露，因為節目關係，讓很多人誤以為她是運動奇才，但她本人其實運動神經滿差的。至於為何能屢創神蹟踢館成功，她則是害羞自曝：「單純因為不想輸！」

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對此森川葵自我分析説，雖然自己天生就手巧，但關鍵還是在於，她從小就好勝心超強，極度討厭「輸」的感覺，挑戰難度越高，或是聽聞曾有人挑戰成功，反而更能激發她的鬥志，甚至會先自我洗腦，催眠自己一定辦得到。

被問及在節目中頻頻打臉達人一事，森川葵則是連忙澄清：「我真的不是故意的啦！我只是覺得，既然要挑戰就不應該隨便玩玩，一定要全力以赴，沒想到居然就這麼成功了。」森川葵挑戰競技疊杯特別節目《森川葵！學習天才挑戰世界第一》，將在10日於緯來日本台全台首播。

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