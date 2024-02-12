福原愛講中文拜年鬧笑話　遭網民恥笑發音不標準：聽到懷疑人生

福原愛情斷江宏傑已經2年多，但雙方離婚官司仍打得火熱，而她在台、日形象一落千丈，將事業重心轉向大陸；她10日在抖音及小紅書發布中文拜年影片，卻被吐槽「發音不標準」。



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福原愛生肖屬龍，她2024年迎來本命年，也特意發布「中文影片」向粉絲拜年，只見她說道：「春風大地，龍年行大吉，新春添喜氣，萬事更如意，願大家龍年事業有財氣、生活有福氣、日子有和氣、快樂有生氣、天天有財氣、龍年更大吉，新年快樂。」同時也在小紅書發文拜年。

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影片發布後，不少粉絲也留言祝福：「新年快樂！」，但也有人認為她的「中文」發音不標準，紛紛吐槽：「直接說東北話吧」、「口音不對啊」、「聽到我都懷疑人生了！」；也有部分網友不買單，追問官司狀況，質問她為何分明住在日本，卻到大陸直播賺錢。

事實上，日媒先前指出，江宏傑11月初對福原愛提出刑事告發，法院已判准福原愛必須強制執行法院命令，若是女方繼續放任不管，恐將面臨2年至20年的有期徒刑。對此，福原愛也出面說明，但她僅透露已經與律師商議過，認為「應該沒有問題。」

福原愛中文遭吐槽「發音不標準」。（小紅書＠福原愛）

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