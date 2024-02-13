台灣「前主播女議員」着比堅尼拜年　網民：選舉用這張相多5000票

新年福利大放送！人在新加坡度假的國民黨高雄市議員白喬茵，昨（12日）晚上在眾多粉絲敲碗下，PO出多張「隱藏版照片」。



從她IG上可見，她身穿比堅尼，露出深邃乳溝，徜徉在飯店無邊際泳池照片，大秀傲人好身材（點圖放大瀏覽）：

+ 11

由於白喬茵從政前曾是電視台專業主播，擁有亮麗外表及甜美笑容，一頻一笑曾迷暈不少觀眾，轉戰政壇後，更以不畏綠色強權、有話直說的問政風格，深受選民喜愛。

12日晚間白喬茵PO出在游泳池玩耍照片，由於照片中事業線深不見底，讓人驚呼「波濤洶泳」，並吸引近4千人按讚，2百多則留言。

【同場加映】台灣選舉「4大美女」全部當選 除「翻版IU」陳紫渝還有她們（點圖放大瀏覽）：

+ 26

有網友看完表示：

「噴鼻血了」

「太犯規了，違反議事規則了」

「身材一級棒」

「恭喜完全掌握流量密碼了」

同時，也有網友建議「競選看板用這張多5000票」。

延伸閱讀：

美女議員比基尼照「太有料」！IG狂暴增粉網驚呼「泳衣要被撐爆」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】