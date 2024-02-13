台灣「前主播女議員」着比堅尼拜年 網民：選舉用這張相多5000票
撰文：中天新聞網
出版：更新：
新年福利大放送！人在新加坡度假的國民黨高雄市議員白喬茵，昨（12日）晚上在眾多粉絲敲碗下，PO出多張「隱藏版照片」。
從她IG上可見，她身穿比堅尼，露出深邃乳溝，徜徉在飯店無邊際泳池照片，大秀傲人好身材（點圖放大瀏覽）：
+11
由於白喬茵從政前曾是電視台專業主播，擁有亮麗外表及甜美笑容，一頻一笑曾迷暈不少觀眾，轉戰政壇後，更以不畏綠色強權、有話直說的問政風格，深受選民喜愛。
12日晚間白喬茵PO出在游泳池玩耍照片，由於照片中事業線深不見底，讓人驚呼「波濤洶泳」，並吸引近4千人按讚，2百多則留言。
【同場加映】台灣選舉「4大美女」全部當選 除「翻版IU」陳紫渝還有她們（點圖放大瀏覽）：
+26
有網友看完表示：
「噴鼻血了」
「太犯規了，違反議事規則了」
「身材一級棒」
「恭喜完全掌握流量密碼了」
同時，也有網友建議「競選看板用這張多5000票」。
九合一大選變性感網紅宣傳地？最新參選人身材與名字長度都吸睛九合一大選｜時代力量美女候選人私密片遭流出 曾穿泳衣宣傳惹議九合一｜實習生戴口罩幫侯友宜抽籤爆紅 露臉照曝光網喊：95分九合一大選｜桃園參選人露腿拍片博出位 谷胸飛吻高喊「愛台灣」台美女主播驚傳毀容 騎單車下坡失速自摔 駭人傷勢曝光面目全非台軍美女主播與已婚同袍偷情遭捉姦 被記大過列入汰除對象日本激萌女主播田中瞳試食台灣菠蘿爆汁影片瘋傳 隔住芒都覺得甜
延伸閱讀：
美女議員比基尼照「太有料」！IG狂暴增粉網驚呼「泳衣要被撐爆」
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】