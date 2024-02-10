《如懿傳》丫鬟顏值變化堪稱換頭　幾乎入國家泳隊卻因上圍被勸退

34歲的大陸女星陳小紜在《如懿傳》中演出周迅的貼身丫鬟「惢心」一角受矚目，她曾在節目上公開承認「整骨」10次，臉因此小了一圈，但「非常非常疼，每次都是邊哭邊弄」。



網友也挖出陳小紜過去的照片，顏值變化堪稱「換頭」。但有整形醫師指出，成年人的骨頭發育已完全，「頭部骨縫閉合後緊密，常人的手部力量是無法改變的，鼓吹可以通過『整骨』讓鼻子變高、臉變小，都是智商稅（沒有智商的判斷）」。認為她做的應不僅是整骨。

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然而陳小紜不僅有高顏值，身材更是凹凸有致，曾差點進入國家游泳隊，卻因「發育太好」被勸退，小時候也曾因此困擾，感到自卑。她參加節目時穿上泳裝，證實上圍豐滿的說法。

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