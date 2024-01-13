黑絲襪穿出高級感？5韓星穿搭示範：ROSÉ氣質千金、子瑜個性簡約

人人衣櫃必備的「透膚黑絲襪」近期成了韓星們的穿搭新寵兒，這個打造視覺層次感的時尚單品不論是日常私服或是出席重要場合都能看到它。



小編搜集了5位韓星們的黑絲襪高級感穿搭技巧，趕緊跟著學～

今年冬天可以嘗試看看高級的「黑絲襪穿搭」！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 子瑜

子瑜這個姿勢也太撩人了吧～（羞）身高172公分的她以「韓系簡約風」作為穿搭的重點，合身的挖洞上衣露出胸前的肌膚展現小性感，貼腿的短褲顯得更俐落有精神，用黑絲襪搭配金屬配件的半筒平底靴休閒又充滿個性，怕冷的妞妞可以套上寬鬆的針織外套營造可愛感，日常和姐妹約會或是和另一半的出遊穿搭也可以這樣搭！

2. Yeri

Red Velvet成員Yeri日前出席BURBERRY品牌活動的穿搭可以提供給小個子、蘋果型身材的妞妞們參考，深色的格紋連身針織短洋裝單穿強調穿搭重點，也能修飾蘋果型身材不明顯的腰身，黑絲襪搭配粗跟皮鞋散發出甜美的學院感，可愛的黑色玫瑰花斜揹包看起來神秘又迷人！

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3. Joy

純慾風代表JOY也是透膚黑絲襪的擁護者！這套性感又不失可愛的穿搭以橄欖色的燈心絨西裝外套展現沈穩氣質，個子高的她選擇穿上格紋迷你窄裙露出優勢的大長腿，黑絲襪在這裡起到了平衡視覺的重心的功用，搭配基本款的黑色靴子看起來好感度滿分！

4. Jennie

Jennie這套大尖領的百褶洋裝完美展現了她慵懶又時髦的氣質，中性深灰色單品可以一路從學生穿到出社會，上身就是質感保證！今年秋冬流行的「極短裙熱潮」最適合搭配黑絲襪來襯托比例，重點在於鞋子的選擇，Jennie以厚底的繫帶粗跟鞋搭配呈現小公主的簡約氣質，整體看起來不會過於性感，又能保有自身的鬆弛感魅力！

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5. ROSÉ

澳洲野玫瑰ROSÉ的黑絲襪穿搭簡直太辣！洋裝是來自老朋友Saint Laurent，斜肩抓皺設計搭配紫、黃交錯的碎化布料展現濃濃的度假氛圍，修身的版型襯托出ROSÉ的小蠻腰，最後用黑絲襪搭配尖頭的高跟鞋呈現俐落的女王氣場，年末聚會的派對場合跟著ROSÉ以強調身形優勢的重點單品打造出自帶光環的造型吧！

黑絲襪其實沒有想像的這麼難搭配，選對風格和場合的搭配也能將絲襪穿出日常的時髦感！

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