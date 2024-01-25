臨時劫案影評｜內地「改造港產片」進行中？舊瓶新酒似大陸喜劇片

上週末，一部以銀都機構為第一出品方、愛奇藝影業為第二出品方的「港產片」《臨時劫案》在內地上映了。一看這部影片所包含的元素：「郭富城、林家棟、任賢齊三位影帝首次聯手」‵「飆車」、「搶劫」、「槍戰」、「悍匪」、「黑吃黑」、「兄弟情」、「張學友的老歌」……全是這幾年被港產片排列組合著用了無數遍的東西。



「又來新瓶裝舊酒」，成了很多人的第一想法。

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然而，不看不知道，一看才知曉。原來這部影片並非「新瓶裝舊酒」，而是「舊瓶裝新酒」。雖然是一部港產喜劇，但它與我們熟悉的「無厘頭」風格截然不同，反而更貼近《瘋狂的石頭》、《無名之輩》等內地喜劇電影所使用的黑色幽默。

片中三位男主人公梅藍天（郭富城 飾）、阿慫（林家棟 飾）、慕容輝（任賢齊 飾），雖然性格各異，但是都深陷於黏稠的人生困境。儘管故事的發生地依然是香港，但是這種給主人公附加中年危機、家庭矛盾、經濟阻滯、情感受創的做法，卻頗有些借鑒內地影視劇的意思。

可以看得出來，《臨時劫案》是希望能參考高票房的內地喜劇，做出一種更貼合內地觀眾「先爆笑後走心」訴求的新型港產喜劇片的。原本港產片是純類型化的，現在也開始學習「情緒價值」了。

不要再對香港電影人「怒其不爭」了。隨著港產片在內地票房的不斷下滑，隨著港產片的聯合出品方裡越來越多地出現內地影視公司的名字，「港產片」這個舊瓶子裡，已經被嘗試著裝入過很多次新酒了。

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香港電影最輝煌的時代是1985-1996年。當時荷李活的「星球大戰三部曲」終結，用微縮道具營造科幻視效的時代隨之走到盡頭。在美國大片對世界電影行業統治力稍有放鬆之際，香港電影憑藉功夫片、武俠片、警匪片、無厘頭喜劇片等極具特色的類型片蓬勃發展，風靡亞洲。

1993年前後，荷李活通過數位化技術實現了電影視效的升級。《侏羅紀公園》、《鐵達尼號》等劃時代的視效大片先後問世，對包括香港在內的全球電影市場形成了降維打擊。1996年起，港產片在本土外的收入開始下跌，慢慢不振。

2003年，香港電影從業人員已經從巔峰的2萬多人，縮減到了不足5千人。談到港產片從輝煌到沒落的歷程，著名香港導演王晶用了一個十分形象的比喻：「吃得太肥膩了。」

內地院線市場化改革的初見成效，以及廣電總局頒佈關於合拍片的新規定，引發了香港電影人大舉北上的浪潮。隨後20年，合拍片誕生過《一代宗師》、《黃金時代》、《親愛的》、《智取威虎山》、《紅海行動》等風格多樣化的經典，也「組裝」出了很多四不像。

「港產片」這一在影迷群體裡頗具情懷色彩的專有詞彙，慢慢地隨著資本和創作者的選擇而發生了分裂。一部分香港創作者回歸了本港，不再考慮內地市場，拍出了一些帶有獨立電影色彩的港產片；另一部分香港創作者則接受著內地資本和市場的指引和改造。

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去年8月，內地上映了「港產片」《暗殺風暴》。該片由香港導演邱禮濤執導，香港明星古天樂、張智霖、吳鎮宇領銜主演，講述了以「審判者」自居的神秘殺手Darker公開挑釁警方，接連發出「死亡通知單」的故事。

從面子上看，觀眾很容易覺得這是一部純港產片，畢竟不僅領銜主演是港星，連配角陣容的胡杏兒、周秀娜、呂良偉、任達華、佘詩曼、姜皓文、羅蘭也都是清一色的香港演員。以前我們對合拍片「必須塞一個內地演員」的印象，不再適用。

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原來，這得益於2019年中央相關部委頒佈了五項利好香港電影業界的措施。其中便包括對於香港與內地合拍片，在演員比例上和內地元素上不再作限制。

《暗殺風暴》的第一出品方是香港「老字型大小」的銀都機構，其它出品方則有昇格傳媒、愛奇藝、無限自在、暢想新影等5家內地公司。

於是當我們往裡子看，會發現《暗殺風暴》其實是藏著改造的。本片故事不再取材於香港歷史上的探長、賊王，也不再抓著廉政公署等現實中的社會機構不放，而是改編自內地作家周浩暉的偵探推理小說《死亡通知單：暗黑者》。

雖然該書由北京時代華文書局出版於2014年，但是這個故事曾在2009年便由國際文化出版公司以《刑警羅飛系列之一：死亡通知單》出版過。2014年上線騰訊視頻，由郭京飛、李倩主演的網劇《暗黑者》，便是改編自後者。

儘管本片最後還是啟用了香港編劇沈錫然來撰寫劇本，依舊可以體會到項目初衷是希望能夠從內地挖掘故事的。香港主創拍內地小說，卻拍出純港產片風，算得上是一次很源頭性的改造。

只可惜本片的市場回饋不盡如人意，最終票房8065萬，未能過億。

03

去年10月上映的《困獸》和12月上映的《怒潮》又是另一種改造，甚至可以說是「偽造」或「仿造」（非貶義）。

當年喜歡看港產片的青少年們如今已經長大了。他們進入了各行各業，卻都懷揣著港產片情懷，甚至港產片夢。於是，就有了《困獸》和《怒潮》這樣非純正血統的「港產片」。

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《困獸》源於製片人張洋的港產片情懷，《怒潮》源於導演馬浴柯的港產片情懷。他們都曾沉醉於港產警匪犯罪片中的熱血打鬥、兄弟情義、江湖秩序、身份認同等元素。於是在自己手上有了電影拍攝資源後，就嘗試著圓夢。

《困獸》的第一出品方是內地公司魔影影業，第二位才是香港的善為影業；《怒潮》的出品方更是全部為內地公司——愛奇藝、恒業、貓眼等。

張洋請來了香港導演彭發，並組建了鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝、胡杏兒領銜的全港星主演陣容。馬浴柯則不僅自編自導，而且演員陣容也是港臺結合，既有香港的張家輝、秦沛、陳國坤、吳啟華，也有臺灣的阮經天、王大陸、連凱。

兩部影片都在盡力還原港產片味道。《困獸》為最後的終極大戰花費300萬全實景1:1搭建了機場航站樓，讓導演和主演把各種打鬥、槍戰、撞車等動作戲拍了個盡興。《怒潮》則以江湖氣質渲染洪泰集團內部的權力鬥爭，冷血殺手、臥底攪局、身份反轉、兄弟同心等港產片戲碼一應俱全。

同時，他們也在尋求港產片在視野上的新出路。《困獸》裡的「虎城」並非香港，而是澳門。雖然沒有跳脫出警匪類型，但是本片不再死磕香港歷史，轉向取材2000年澳門警方聯合博彩協會展開打擊地下博彩和洗錢的相關行動。

《怒潮》也是放眼國際，在宣傳期打出了「一條涉及1781名人口販賣受害者的國際犯罪利益鏈」、「取材自東南亞器官買賣黑產」等噱頭。在動作戲的拍攝上，馬浴柯還借鑒了一些韓國動作片的風格。

最終兩部影片票房成績有喜有憂。《困獸》收穫2176萬，《怒潮》收穫2.29億。

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《臨時劫案》顯然是近期港產片被改造幅度最大的一部。雖然看過的人普遍表示超出預期，有新鮮感，但很難說有強勁的買票進場的理由。該片首周票房僅為8589萬，不及上映已三周的《年會不能停！》。

同為喜劇片，《年會不能停！》是真接內地地氣，真能引發內地觀眾共鳴共情，《臨時劫案》是試圖接內地地氣，試圖引發內地觀眾共鳴共情。不得不說，這個差別還是客觀存在的。

而內地對港產片的改造，肯定也不會止於《臨時劫案》。

2022年，在香港票房口碑雙豐收的《飯戲攻心》於內地改名《還是覺得你最好》上映，收穫1.07億票房。不到兩年工夫，《還是覺得你最好2》便定檔今年元宵節（2月24日）。

只不過，《還是覺得你最好2》的第一出品方變成了無錫加雄影業，而前作出品方香港的安樂電影則退居了次席。無錫加雄影業之前主出品的電影只有一部，是陳立農和李現主演，票房1.85億的《赤狐書生》。

不知道他們在續集中，會對《還是覺得你最好》純粹的港產片色彩進行怎樣的改造。

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「反貪風暴系列」從第一部的2014年到第五部的2021年，經歷了港產片在內地市場的甜蜜時光。那個時候，人們看到海報C位是古天樂、回味一下系列前作刺激的動作戲場面，就已經足夠產生購票動力了。

而同樣系列化的「掃毒」就沒那麼好命。2019年的《掃毒2天地對決》還能拿下13.12億票房，2023年的《掃毒3：人在天涯》就跌落到了2.84億。由此可見，觀眾對港產片的審美疲勞，就出現在這一兩年間。

如今《反貪風暴6》已經備案，預計2025年與內地觀眾見面。

再過一年，內地觀眾對港產片的訴求，又會有什麼新的變化呢？內地對港產片的改造，又會有什麼新的成果出現呢？我們拭目以待。

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