潛行影評｜港產片意外滲Cult味　這一幕竟似《五個嚇鬼的少年》

有些電影,進場觀看前已經從觀看過電影的朋友口中得知電影的水準和質素如何,隨著他們的評語,對於創作者的誠意與否,不得而知,但是… 因為觀影時帶來連串的反應,後來的映後批評,這是否創作者對於電影帶給觀眾的原意嗎?還是另有原因呢?由劉德華監製與主演,關智耀執導的最新作品,大概就是有著這樣的觀感,莫說對於電影的製作,確實是有很多的問號。《潛行》難以猜疑和理解的創作,匪夷所思的劇情設定,令人看得莫名其妙,摸不著頭腦的一部電影。



《潛行》故事講述警方近日正在追查多宗不同國家以網絡販毒的案件,而香港成為毒販的下一個目標,網絡毒品調查科警司方興正在調查一宗大量毒品運入香港的案件,「老闆」陳潮安被鎖定為他們的目標,然而,因為在他身邊的律師林陣安及其好友修浩的出現,每次陳潮安都能夠成功逃脫。一天,陳潮安被捕後跳樓自殺,「老闆」的身份卻成疑,同時,林陣安與修浩各自展開神秘的行動,令他們互相之間的友情,漸漸產生了猜疑…

無可否認,《潛行》是最近成為熱烈討論的電影,從不同的社交媒體中,都會留意到觀眾們對於此片的不同意見,雖然,這些對於影片的意見,引來很多的迴響,然而這些迴響,卻是一連串的批評,甚至是對於電影的笑柄等等,對於本來提不起勁入場觀看此片,反而又產生了好奇感,究竟這是什麼的電影呢?《潛行》是關智耀繼2015年的《指甲刀人魔》後,再次以個人名義執導的作品(《追龍》與《追龍II:賊王》則為關智耀與王晶合導),也是關智耀與劉德華、林家棟和任達華第二次的導與演的電影合作,他們這次再次的合作,會帶來什麼的「驚喜」呢?

暫且就先不談電影的處理上的部份,就從影片的劇本設定與舖排方面,相信都已經有很多的疑問。雖然,網絡是近年不少電影的主題,不過,卻發現有很多同類型的電影,都是有相同的弊病,就是未能完善地把網絡這個元素,甚至是錯誤地運用這個素材。從此片來看,既是來得誇張,同時又未能突題出題材在電影裡的作用,第二就是完全誤導了觀眾,網絡就是「萬能」,什麼事都可以利用網絡「小事化大」,從網絡找到臥底資料,又能夠把短訊發到世界各地,不是沒有可能,只是可能有多高,以及可信性有多高呢?片中的一句對白,所言甚是…「我冇諗到網絡可以咁快」,難道現在還是56K撥號的年代嗎?會不會有點自相矛盾呢?當然,其不是所有的觀眾都是熟悉網絡的運作,但也不能把觀眾當作為小朋友吧,至少最基本的登入,都不要在故弄玄虛吧。

影片的對白可謂字字珠璣,每一句對白的出現,都只能夠摸不著頭腦模式去理解,未知是否編劇(們)想藉此而帶來一點的幽默感,還是根本不知道這沒有幽默的存在,只是在令觀眾感到滿腦都是問號呢?片中太多印象深刻難忘的對白,除了上段的一句對白外,大概也可以節錄一些:

放阿修出去有無危險?我覺得ok囉

以前的舊歌,用心作、用心唱、用心聽

一係替我 一係死… 我怕死,我都係

著得呢件制服,就係一家人

林陣安係我,老闆係我!

我要返屋企



太多不能盡錄的對白,有些實在是很尷尬,有些則是很老土,不過編劇也似乎是想透過這些對白,想向某幾套香港電影致敬… 不是嗎?這些對白都是似曾相識的,想一想吧。其實在現在這個時代,也要看著這些老土的對白,是想感動觀眾,還是嚇怕觀眾呢?到頭來,或者會是迎來連串的笑聲,可是… 對不起,笑不出聲。

當然,劇情也是如期之內不合乎情理,對於網絡調查組的行動部份,不多給予意見,始終並沒有任何的了解或認識,不過,對於那種反跟蹤的方式來追查駭客的行動,這似乎是有點誇大。林陣安與修浩那份所謂兄弟之情,反轉再反轉,說是要把對方緝拿歸案,但又要對方擋了一槍,是要為劇情增添高潮起伏嗎?這又算是突顯兄弟之情嗎?縱是這個還合乎情理之下,不論是劇情發展,或是導演的處理之下,這也是有心無力,過於表面,欠缺內涵。劇本本身就是很支離破碎,前言不對後語,前一秒還是要在保護臥底,下一秒就要追殺所有人,殺過片甲不留,是否有點誇大乏力呢?

難為正邪定分界

片中開始不久,林陣安與修浩於車裡聽著這首《飛越十八層》電視劇的主題曲,選擇這首歌的原因,大概也可以理解為兩位主角的角色定位。但是,這是否太快便揭開兩位的面紗嗎?顯然林陣安不是正便是邪,修浩邪也不夠,正也不夠,兩者根本就不是葉振棠和麥志誠,或是苗僑偉與馮淬帆,亦敵亦友,亦正亦邪,似是過於平庸乏味,歌是經典,但是不能襯托出兩位主角之間的那個定位衝突。

再者,劇本裡對於角色的描寫,也是十分草率,幾乎每個角色都只是蜻蜓點水式的描寫,沒有很多的著筆,每個角色都難以去理解箇中發展的原因,在這接近兩小時的觀影裡,似乎對於每一個角色都沒有深刻印象… 不,根本就沒有印象,何謂深與淺呢?此外,有些場面的處理,也是令人看得不明不白… 當中後段部份的情節,確是太有震撼力。任達華飾演的鍾Sir,正在駕車追趕現場的時候,突然被撞而白鴿轉,這刻突然卻想起早一天觀看葉偉信執導的舊作《五個嚇鬼的少年》,許紹雄與徐天佑及苑瓊丹坐在棺材上被木乃伊追趕時,被撞至白鴿轉的一幕,兩者似乎有點相似,Cult味十足。最後林陣安駕車撞至自己的大宅,最後撞向其妻Vivian的遺照前,呼應了「我要返屋企」這句對白,完美地收筆。

從2023年的十二月開始,劉德華便不停地在銀幕上跟觀眾見面,由《金手指》開始,到《潛行》,及後的《莫斯科行動》與《紅毯先生》,三個月內同時有四部作品上映,華仔天地的粉絲們,絕對是喜上加喜,但是,看劉德華的演出,似乎十年如一日,其他的不多說,就在《潛行》中的演出,為了突出林陣安角色的性格,臉部表情展現著他那很奸的表情,似乎是要令所有觀眾都要知道,他在演奸角,懂了,無需要刻意地在Chok出表情來,這似乎不是太需要的,太用力之下,令這角色欠缺了說服力,就連最後的一場,也要Chok住死,劉德華便是劉德華,就是這樣的演繹。

其他主要演出的演員,也沒有很好的發揮,林家棟、劉雅瑟、談善言、任達華等演員的表現過於平庸,甚至是沒有很深的印象,彭于晏更要配以潘燦良的聲音演出,根本是完全出戲的示範,難以投入… 暫且,彭于晏演的角色,似乎又是跟他早年演出的一部電影(劉德華也有份參與演出)致敬吧。

匪夷所思的(誠意)創作

《潛行》的英文片名為《I Did It My Way》,無疑是比中文片名改得更為貼切,不管是影片的導演、編劇、以及演員們在片中並沒有實在的表現,大家都似是在「我行我素」般的發揮,導致電影顯得散亂,整部作品也都沒有一條完整的主線,作為觀眾,觀看的時候也會感莫名其妙,確實很想知道結局如何埋尾(其實也不需要說,合拍片的結局,就是壞人不能逍遙法外)。 話須如此,電影其實能夠讓觀眾們觀影過後,帶來連串的討論及批評,從而成功讓觀眾入場觀看影片,這其中已經成功了。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​