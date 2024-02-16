余文樂同家人過年後就急飛東京只為一件事　42歲近照曝光依然靚仔

余文樂過年期間都與全家都聚在一起，14號神清氣爽現身東京，出席心血結晶「MADNESS」的10週年快閃店揭幕，他透露主要慶祝品牌10週年，也因為平日只有線上販售，這次藉10年里程碑，在原宿打造為期11天的快閃店，「希望可以讓喜歡我們品牌的人，直接看得到、也摸到衣服，能體會我們10年來對潮流兢兢業業追求的成長。」



余文樂因籌備快閃店，一圍爐完就準備動身飛東京工作，為快閃店監工坐鎮，他不因新年而鬆懈，在東京期間也需要進行一些會議，來回穿梭快閃店間，可說是一刻都不得閒。提到這趟日本之行，他說以工作為主，已排定去一些品牌的展示會，跟不同品牌的主理人交流。

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他也謙虛分享心聲：「我一直不認為自己在做Fashion，真的沒有，我談不上是Fashion的人。因為我只會做自己喜歡的東西，如此簡單。」除了親自飛東京陳列店舖，他也和很多到場支持的粉絲一一合照，非常親民。

10週年慶祝派對上，包括熊谷隆志、瀧澤伸介等日本最頂級的品牌設計師也到場支持，場面非常熱鬧。昨天快閃店首日開店前已經引來長長的人龍，一開店後諸多限定產品系列已經售罄。「MADNESS 10TH ANNIVERSARY TOKYO POP UP」快閃店，於2月14至24日上午11點到晚上7點，一連展出11天。

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