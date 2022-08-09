余文樂曾患嚴重恐慌症　日日病發萌死意　直指康復最重要呢3件事

余文樂和台灣皮帶千金王棠云結婚五年，兩人育有一子一女。余文樂在雜誌受訪時坦言，不間斷的工作二十年，直到小孩出生立刻與經紀人要求兌現簽約時期的育嬰假承諾，享受成為爸爸的喜怒哀樂點滴。



余文樂一入行就備受矚目，人氣竄紅得快，但當年心理建設還沒來得及調適好，大量的工作、關注，帶給他從未想過的壓力，那些年惶恐不安及還沒察覺的人群恐懼症，成為貼在他身上的「態度不佳」的標籤，「恐慌症」也伴隨而來，他分享曾經天天發作，那時候極度痛苦、腦中也曾浮現想放棄一切離開的念頭，也正是意識到嚴重性。

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有段時間他瘋狂工作麻木自己，直到當爸才活出理想的樣子，也正因自己是患者，且身邊親友也有恐慌症或抑鬱症病友。余文樂直言，能被社會理解和包容是心理疾病治療最重要的一環，但更重要的還是有沒有力量獨自面對它。這是一趟孤獨的病程，只有自己能幫助自己度過；另一方面，他更能理解有的人突然行為失序異常、掉頭就走或情緒暴走，極有可能是那個人當下的狀態已撐不過臨界點，還是期待社會多一點同理心。

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如今成為爸爸他更有力量，一次返香港看母親的隔離時光，在隔離酒店面對兩個小孩，整天陪他們玩遊戲、哭鬧，這樣的心智鍛鍊旅程，讓他感嘆全職媽媽的大不易，強調媽媽們更加需要適時放空有自己的時間。

過去身為不懂得討好去圈粉、寵粉的公眾人物，每次被要求想合照的時候，內心總感覺有點不自在，到現在面對大家熱情的舉動變得能坦率承接，讓看在眼裡的老婆忍不住誇獎：「爸爸，你有進步了！」

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