余文樂婚姻現問題？突清空IG　網民更留意兩公婆沒「放閃」多時

香港男星余文樂2017年與「皮帶千金」王棠云結婚，婚後育有一子一女。他於跨年當天突然刪光過往貼文，並寫下：「Reset and restart.Wish you all a Happy New Year」，表示「重置和重新開始」，讓網民好奇是否生活起了大變化？



余文樂年後照樣透過社群分享與友人聚會、育兒日常，未見王棠云，網民驚覺夫妻倆似乎已一段時間沒互動，還在王棠云IG最新貼文下留言：「可以跟lok放閃一下嗎」，不過王棠云目前並未回應。

余文樂邁入2024年之際無預警清空過往貼文，引婚變傳聞，不過夫妻倆目前IG仍互相追蹤，有網民覺得兩人只是低調沒放閃，不需要過度揣測。

【圖輯】點圖放大看更多余文樂照片👇👇👇

+ 20

延伸閱讀：

大咖女星投票比手勢疑違法秒刪照 觸法恐遭罰10萬

林襄傳退樂天女孩後吐心聲「遠離一切的那一天」 粉絲不捨：不要走

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】