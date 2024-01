余文樂婚姻現問題？突清空IG　網民更留意兩公婆沒「放閃」多時

香港男星余文樂2017年與「皮帶千金」王棠云結婚,婚後育有一子一女。他於跨年當天突然刪光過往貼文,並寫下:「Reset and restart.Wish you all a Happy New Year」,表示「重置和重新開始」,讓網民好奇是否生活起了大變化?



余文樂年後照樣透過社群分享與友人聚會、育兒日常,未見王棠云,網民驚覺夫妻倆似乎已一段時間沒互動,還在王棠云IG最新貼文下留言:「可以跟lok放閃一下嗎」,不過王棠云目前並未回應。

余文樂邁入2024年之際無預警清空過往貼文,引婚變傳聞,不過夫妻倆目前IG仍互相追蹤,有網民覺得兩人只是低調沒放閃,不需要過度揣測。

