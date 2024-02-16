傳吳佩慈每生一個就有錢收「母憑子貴身價達232億台幣」疑懷第5胎

45歲的吳佩慈跟大陸富商紀曉波交往後生下2男2女，集滿2個「好」字，但至今未有名分，近來由於大陸警方破獲惡勢力犯罪集團，傳出首腦疑為紀曉波，且紀曉波也屢爆財務危機，但吳佩慈始終沒有回應，甚至在社群銷聲匿跡。鮮少露面的她近日現身日本東京，與好友賈永婕一同朝聖Taylor Swift演唱會，雙美相伴讓網友大讚「真的好漂亮喔」。



吳佩慈以九頭身聞名，保養得宜的她身材向來穠纖合度，由於跟賈永婕的合照中穿著寬鬆，身材也顯得些微豐腴，引發網友揣測是否懷上第5胎，紛紛獻上祝福。不過吳佩慈4年前在社群宣布封肚，2021年因為合照中被好友摸肚引發懷孕疑雲，讓她連忙否認，這回又遭疑有喜，若屬實即有機會產下小龍子或是小龍女。

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另外，先前資深媒體人呂文婉在「新聞挖挖哇」簡述吳佩慈及坊間傳聞，指有傳聞稱吳佩慈每生一個財富就往上疊，已高達232億（台幣），被指「母以子貴」，在香港買豪宅，過著貴婦生活，沒想到2014年傳出紀曉波有財務危機，去年7月傳出香港街頭散落著「追債照」，雖然被打上馬賽克，但被翻出就是吳佩慈在社群上分享的家庭照。

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