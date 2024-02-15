台灣星二代被毆打留陰影 嚟香港旅遊被認出 讚粉絲一舉動好貼心
撰文：聯合新聞網
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陳沂6日在住家附近當街被陌生男子毆打後，自稱現在對於有人要來合照，會出現PTSD（創傷後壓力症候群），不料她到香港旅遊被人認出，對方的一個反應，讓她笑稱很識相。
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陳沂被打後，現在對於合照有陰影，因此透露「現在想跟我自拍，都要雙手抱頭，我拿手機。國安級規格！」過年期間前往香港旅遊，遇到台灣來的遊客認出她來，想要與她合照時，也很識相的沒有說「請問妳是陳沂嗎？可以跟妳合照嗎？」深怕觸發NPC無限閃躲技能！離開時對方還默默跟她說「加油」。
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