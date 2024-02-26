吳夢夢「台灣第一女優」拍AV收入曝光　自揭入不敷支：要退休了…

吳夢夢有「台灣第一AV女優」稱號，不過她近日坦言收入入不敷出，覺得依銷量「應該要退休了」。



吳夢夢日前在社群公開去年12月拍攝成人片收入分潤，還不到5.5萬（台幣、下同），表示「依現在的銷量其實應該要退休了」，直言：入不敷出。

吳夢夢分享她拍片成本，在男女主角就是她和男友的情況下，每部片的成本仍要5.7萬至12萬，如果是其他劇組要再加上演員片酬，成本上看20萬。

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不過也表示，男友願意出資讓她想拍到什麼時候就拍到什麼時候，每月會上架兩部，至於有人覺得她可以和其他男優拍，吳夢夢則吐露心聲，「真不曉得那些要我跟其他人拍的人在想甚麼，其他可以跟男優拍的女優們，因為國產業界凋零都快存活不下來了。」

吳夢夢隨後再發文稱「現在的生活對我來說很完美」，表示因為她還是自媒體，雖然目前台灣業界凋零，但她國外成人平台而只增不減，表示願嘗試各種引流方式，也能活的好好的。

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