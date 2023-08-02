台灣前AV導演直指「YT界比演藝圈黑暗」列3點痛批：9成沒有好人

台灣前AV導演圤智雨常爆料網紅圈、演藝圈不為人知的秘密，近日他出面聊起YouTube圈黑料，驚爆「現在的YT界比演藝圈還要黑暗」，並列出YT界的三大黑暗面。



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一、流量上小模

圤智雨點名YT黑暗面中有一種是「流量上小模」，直言「有高流量的YT網紅，尤其是有團隊型態的，九成沒有好人」、「流量一直都是很好的把妹工具」。他更拿自己當舉例，表示2016之前他只有些許知名度尚未爆紅，當時就能吸引各種小模，更何況是現在？「高流量能不能吸引小模，答案絕對可以，但上不上小模就要看每個人的狀況來決定，最直觀的說法就是，憑良心講，九妹的外在條件，如果他不是高流量網紅，各位覺得拐拐、元元有機會跟他合作嗎？」

二、團體把柄

圤智雨表示，YT界高流量的網紅團體若撐超過5年以上的，「我敢說，經營者絕對有一定程度的控管能力，其中最有名的一種控管就是用把柄來控管，透過把柄來讓團員之間互相制衡，再透過把柄來讓高人氣團員入局到下一個犯罪的陷阱中，讓團員跟團員之間沒有辦法離開」。他更驚爆，這種團隊基本上有不少人私底下做黑的，包括販賣大麻，嗑藥等等。

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三、黑心

圤智雨直言，許多YT人前所謂的專業形象，都是仿冒出來的好人設，「有很多的YT生產的產品，除了產品垃圾以外，人也是垃圾」。他更跳出來呼籲網友：「越高調的網紅販賣的商品請記住，越不要買！人前高調經營困難的，那種荷包都滿滿，所以不要。被打悲情牌的網紅掏錢購買」因為你買到的東西，不會是他們的人格。

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